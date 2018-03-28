Termes recherchés
La solution Philips de gestion des données obstétricales, IntelliSpace Perinatal, a été conçue pour couvrir l’ensemble des soins obstétriques, de la première consultation prénatale à l’accouchement en passant par les consultations de suivi postpartum.
En tant que soignant, vous souhaitez optimiser la mobilité et le confort de vos patientes. Les capteurs sans fil y contribuent, sans pour autant renoncer à une surveillance essentielle. Cependant, la technologie sans fil classique a ses limites, notamment lorsque les patientes présentent un IMC élevé¹ ou doivent subir une péridurale. Ainsi, la solution Avalon de surveillance fœtale et maternelle sans sangle abdominale offre une alternative.
Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon FM sont les seuls appareils Philips à proposer une détection automatique de la coïncidence (via un algorithme de vérification croisée) à l’aide de la technologie Smart Pulse. Celle-ci mesure séparément les fréquences cardiaques fœtale et maternelle afin d’obtenir un diagnostic plus fiable.
Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon FM sont les seuls appareils Philips à proposer une détection automatique de la coïncidence (via un algorithme de vérification croisée) à l’aide de la technologie Smart Pulse. Celle-ci mesure séparément les fréquences cardiaques fœtale et maternelle afin d’obtenir un diagnostic plus fiable.
Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon FM sont les seuls appareils Philips à proposer une détection automatique de la coïncidence (via un algorithme de vérification croisée) à l’aide de la technologie Smart Pulse. Celle-ci mesure séparément les fréquences cardiaques fœtale et maternelle afin d’obtenir un diagnostic plus fiable.
Trouver une position confortable ou même marcher peut représenter un véritable défi pour une future maman reliée à un moniteur de surveillance fœtale et maternelle. En tant que soignant, vous voulez que vos patientes soient à l’aise et leur offrir de la flexibilité, pendant que vous vous concentrez sur le facteur plus important : leur bien-être. Avalon CL répond à tous ces besoins, et bien plus.
