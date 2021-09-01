Avalon CL

Trouver une position confortable ou même marcher peut représenter un véritable défi pour une future maman reliée à un moniteur de surveillance fœtale et maternelle. En tant que soignant, vous voulez que vos patientes soient à l’aise et leur offrir de la flexibilité, pendant que vous vous concentrez sur le facteur plus important : leur bien-être. Avalon CL répond à tous ces besoins, et bien plus.

