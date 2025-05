Large gamme de mesures pour un suivi complet

Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles (en option) ; surveillance par voie externe des rythmes cardiaques fœtaux, de l’activité utérine et des mouvements fœtaux ; ensemble de paramètres fœtaux mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine ; et enfin surveillance de la SpO2 maternelle (en option).