Avalon CL Wide Range Pod

Le relais à portée étendue Avalon CL étend la portée des capteurs Avalon CL, ainsi que du patch et pod de mesures fœtales et maternelles Avalon CL, via l’infrastructure WLAN de l’hôpital. La solution sans fil Avalon est à la fois pratique, polyvalente et facile à utiliser. En effet, elle évite toute gêne due aux câbles pour la patiente, à chaque étape de la prise en charge, notamment lors du travail et de l’accouchement.

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