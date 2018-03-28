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Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon FM sont les seuls appareils Philips à proposer une détection automatique de la coïncidence (via un algorithme de vérification croisée) à l’aide de la technologie Smart Pulse. Celle-ci mesure séparément les fréquences cardiaques fœtale et maternelle afin d’obtenir un diagnostic plus fiable.
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Plus de fiabilité pour faciliter la prise en charge
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Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
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Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
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Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)
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Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
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Large gamme de mesures pour un suivi complet
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Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence
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Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité
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Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
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Large gamme de mesures pour un suivi complet
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|Chronomètre du TRF
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|Interprétation des tracés du TRF (en option)
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|Étape
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|Type de patient
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|Affichage des signaux
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|Courbes affichées
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|Paramètres fœtaux externes
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|Surveillance de jumeaux
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|Surveillance de triplés
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|Paramètres fœtaux internes
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|Paramètres maternels
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|Technologie Smart Pulse
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|Algorithme de vérification croisée
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|Profil de motilité fœtale
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|Interfaces PS/2
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|Interface système (en option)
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|Interface de sortie vidéo
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|Interface de sortie vidéo
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|Rear interface for Avalon CTS
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|Interface système (en option)
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|Chronomètre du TRF
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|Interprétation des tracés du TRF (en option)
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|Mémoire tampon
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|Poids du système
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|Écran du moniteur
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|Fonctionnement tactile
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|Chronomètre du TRF
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Le relais à portée étendue Avalon CL étend la portée des capteurs Avalon CL, ainsi que du patch et pod de mesures fœtales et maternelles Avalon CL, via l’infrastructure WLAN de l’hôpital. La solution sans fil Avalon est à la fois pratique, polyvalente et facile à utiliser. En effet, elle évite toute gêne due aux câbles pour la patiente, à chaque étape de la prise en charge, notamment lors du travail et de l’accouchement.
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