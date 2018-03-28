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Avalon FM50

Moniteur fœtal

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Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon FM sont les seuls appareils Philips à proposer une détection automatique de la coïncidence (via un algorithme de vérification croisée) à l’aide de la technologie Smart Pulse. Celle-ci mesure séparément les fréquences cardiaques fœtale et maternelle afin d’obtenir un diagnostic plus fiable.

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Paramètres fœtaux étendus pour des informations plus détaillées

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Les moniteurs fœtaux Avalon FM40 et FM50 fournissent, pour les cas les plus complexes, divers paramètres fœtaux, mesurés par voie externe ou invasive : ultrasons, mouvements fœtaux, rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct, capteur Toco et pression intra-utérine, ainsi qu’ECG, SpO2, fréquence de pouls et pression artérielle maternelle.

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Compatible avec IntelliSpace Perinatal
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue

Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue

Les moniteurs de surveillance fœtale Avalon FM40 et FM50 se connectent au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi postpartum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi postpartum.

Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue

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Grand écran couleur intuitif
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair

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L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternel et fœtal.

Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair

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Plus de fiabilité
Plus de fiabilité pour faciliter la prise en charge

Plus de fiabilité pour faciliter la prise en charge

Grâce à la mémoire interne, la batterie, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, les données circulent en continu.

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Smart Pulse
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence

Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence

La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée permettant de détecter automatiquement le pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.

Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence

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Écran tactile externe (en option)
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité

Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité

L’écran tactile externe (en option) offre aux soignants la possibilité de placer le moniteur de façon à être facilement consultable par les membres de la famille et les soignants.

Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité

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Surveillance de triplés (en option)
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)

Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)

Seuls les moniteurs Avalon série FM vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.

Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)

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Capteurs intelligents
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation

Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation

Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à LED vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.

Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation

Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
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Large gamme de mesures
Large gamme de mesures pour un suivi complet

Large gamme de mesures pour un suivi complet

Ce moniteur de surveillance antepartum et intrapartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.

Large gamme de mesures pour un suivi complet

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Compatible avec IntelliSpace Perinatal
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue

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Smart Pulse
Smart Pulse pour la détection automatique de la coïncidence

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Écran tactile externe (en option)
Écran tactile externe (en option) pour plus de flexibilité

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Surveillance de triplés (en option)
Fonctionnalités étendues avec la surveillance de triplés (en option)

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Capteurs intelligents
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation

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Large gamme de mesures
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Fiche technique

Mesures
Mesures
Chronomètre du TRF
  • Standard
Interprétation des tracés du TRF (en option)
  • Jusqu’à trois rythmes cardiaques fœtaux (RCF)
Général
Général
Étape
  • Intrapartum
Type de patient
  • Fœtal et maternel
Courbes
Courbes
Affichage des signaux
  • ECG direct, ECG maternel
Courbes
Courbes
Courbes affichées
  • ECG direct, ECG maternel
Paramètres
Paramètres
Paramètres fœtaux externes
  • ECG par ultrasons et tocométrie
Surveillance de jumeaux
  • Standard
Surveillance de triplés
  • En option
Paramètres fœtaux internes
  • ECG direct, PIU
Paramètres maternels
  • Pouls, ECG maternel, PNI, SpO2
Technologie Smart Pulse
  • Standard
Algorithme de vérification croisée
  • Standard
Profil de motilité fœtale
  • Standard
Interfaces
Interfaces
Interfaces PS/2
  • En option
Interface système (en option)
  • Série, LAN
Interface de sortie vidéo
  • En option
Interface de sortie vidéo
  • En option
Rear interface for Avalon CTS
  • Standard
Interfaces
Interfaces
Interface système (en option)
  • Port série, LAN
Mesures
Mesures
Chronomètre du TRF
  • Standard
Interprétation des tracés du TRF (en option)
  • Jusqu’à trois rythmes cardiaques fœtaux (RCF)
Stockage des données
Stockage des données
Mémoire tampon
  • Jusqu’à une heure
Poids
Poids
Poids du système
  • &lt; 9,0 kg
Écran
Écran
Écran du moniteur
  • 16,51 cm
Fonctionnement tactile
  • Standard
Mesures
Mesures
Chronomètre du TRF
  • Standard
Interprétation des tracés du TRF (en option)
  • Jusqu’à trois rythmes cardiaques fœtaux (RCF)
Général
Général
Étape
  • Intrapartum
Type de patient
  • Fœtal et maternel
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Chronomètre du TRF
  • Standard
Interprétation des tracés du TRF (en option)
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Général
Général
Étape
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Courbes
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Courbes
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Surveillance de jumeaux
  • Standard
Surveillance de triplés
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  • Standard
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  • Standard
Interfaces
Interfaces
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  • En option
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  • Série, LAN
Interface de sortie vidéo
  • En option
Interface de sortie vidéo
  • En option
Rear interface for Avalon CTS
  • Standard
Interfaces
Interfaces
Interface système (en option)
  • Port série, LAN
Mesures
Mesures
Chronomètre du TRF
  • Standard
Interprétation des tracés du TRF (en option)
  • Jusqu’à trois rythmes cardiaques fœtaux (RCF)
Stockage des données
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Mémoire tampon
  • Jusqu’à une heure
Poids
Poids
Poids du système
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Écran du moniteur
  • 16,51 cm
Fonctionnement tactile
  • Standard

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