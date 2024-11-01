Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon FM sont les seuls appareils Philips à proposer une détection automatique de la coïncidence (via un algorithme de vérification croisée) à l’aide de la technologie Smart Pulse. Celle-ci mesure séparément les fréquences cardiaques fœtale et maternelle afin d’obtenir un diagnostic plus fiable.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité
L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.
Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité
L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.
Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité
L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.
Fiabilité
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu
Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu
Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu
Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.
Smart Pulse
Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Large gamme de mesures
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.
Avalon CL
Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement
Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.
Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement
Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.
Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement
Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.
Surveillance de triplés (en option)
Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Écran tactile externe de base
Écran tactile externe pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.
Écran tactile externe pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.
Écran tactile externe pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.
Grand écran couleur intuitif
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.
Capteurs intelligents
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité
L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.
Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité
L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.
Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité
L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.
Fiabilité
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu
Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu
Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.
Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu
Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.
Smart Pulse
Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence
La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Large gamme de mesures
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Large gamme de mesures pour un suivi complet
Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue
Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.
Avalon CL
Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement
Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.
Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement
Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.
Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement
Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.
Surveillance de triplés (en option)
Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)
Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Écran tactile externe de base
Écran tactile externe pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.
Écran tactile externe pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.
Écran tactile externe pour plus de flexibilité
L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.
Grand écran couleur intuitif
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.
Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair
L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.
Capteurs intelligents
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation
Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
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