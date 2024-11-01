Termes recherchés

FR
NL

Avalon FM40

Moniteur fœtal

Trouver des produits similaires

Les moniteurs de surveillance fœtale et maternelle Avalon FM sont les seuls appareils Philips à proposer une détection automatique de la coïncidence (via un algorithme de vérification croisée) à l’aide de la technologie Smart Pulse. Celle-ci mesure séparément les fréquences cardiaques fœtale et maternelle afin d’obtenir un diagnostic plus fiable.

Contactez nous
Caractéristiques
Interprétation des tracés du TRF

Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité

L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.

Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité

L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.

Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité

L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.
Fiabilité

Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu

Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.

Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu

Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.

Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu

Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.
Smart Pulse

Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence

La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.

Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence

La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.

Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence

La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Large gamme de mesures

Large gamme de mesures pour un suivi complet

Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.

Large gamme de mesures pour un suivi complet

Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.

Large gamme de mesures pour un suivi complet

Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal

Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue

Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.

Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue

Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.

Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue

Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.
Avalon CL

Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement

Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.

Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement

Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.

Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement

Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.
Surveillance de triplés (en option)

Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)

Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.

Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)

Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.

Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)

Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Écran tactile externe de base

Écran tactile externe pour plus de flexibilité

L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.

Écran tactile externe pour plus de flexibilité

L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.

Écran tactile externe pour plus de flexibilité

L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.
Grand écran couleur intuitif

Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair

L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.

Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair

L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.

Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair

L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.
Capteurs intelligents

Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation

Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.

Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation

Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.

Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation

Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.
  • Interprétation des tracés du TRF
  • Fiabilité
  • Smart Pulse
  • Large gamme de mesures
Voir toutes les caractéristiques
Interprétation des tracés du TRF

Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité

L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.

Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité

L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.

Interprétation des tracés du TRF pour une plus grande efficacité

L’application intégrée d’interprétation des tracés de TRF, destinée à faciliter la prise de décision clinique lors de la surveillance antepartum et intrapartum, permet d’optimiser l’efficacité des soins en identifiant les tracés nécessitant une analyse plus approfondie par l’obstétricien.
Fiabilité

Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu

Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.

Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu

Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.

Plus de fiabilité grâce à un fonctionnement continu

Grâce à la mémoire interne, l’interface LAN, les capteurs performants et l’écran tactile couleur des moniteurs fœtaux Philips Avalon série FM, vous obtenez des données fiables en continu.
Smart Pulse

Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence

La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.

Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence

La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.

Smart Pulse : détection automatique de la coïncidence

La technologie Smart Pulse comprend un algorithme de vérification croisée qui surveille l’ensemble des rythmes cardiaques du fœtus et de la mère afin de détecter automatiquement la fréquence de pouls maternel à l’aide du capteur Toco MP, sans avoir à surveiller séparément la SpO2 ou l’ECG maternels.
Large gamme de mesures

Large gamme de mesures pour un suivi complet

Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.

Large gamme de mesures pour un suivi complet

Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.

Large gamme de mesures pour un suivi complet

Ce moniteur de surveillance antepartum offre un large éventail de mesures : mesure séparée du pouls maternel ; surveillance intégrée de la fréquence de pouls et de la pression artérielle maternelles ; surveillance par voie externe du rythme cardiaque fœtal, de l’activité utérine et des mouvements du fœtus ; ensemble de paramètres mesurés par voie invasive, tels que le rythme cardiaque fœtal par électrocardiogramme direct et la pression utérine. La surveillance de la SpO2 maternelle fait partie des fonctions incluses par défaut.
Compatible avec IntelliSpace Perinatal

Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue

Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.

Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue

Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.

Compatible avec IntelliSpace Perinatal pour une prise en charge continue

Le moniteur fœtal Avalon FM40 se connecte au système de gestion et de surveillance des données obstétricales Philips IntelliSpace Perinatal. Vous pouvez ainsi suivre l’ensemble du parcours de soins : de la première consultation prénatale à l’accouchement, en passant par le suivi post-partum, les visites en pouponnière, la sortie et les consultations de suivi post-partum.
Avalon CL

Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement

Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.

Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement

Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.

Avalon CL, pour une plus grande liberté de mouvement

Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) permet aux patientes de se déplacer jusqu’à 100 mètres de la station d’accueil, sans interrompre la surveillance continue effectuée par l’équipe soignante. Il transmet également les données au système IntelliSpace Perinatal afin d’alimenter le dossier patient.
Surveillance de triplés (en option)

Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)

Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.

Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)

Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.

Fonctionnalités étendues : surveillance de triplés (en option)

Seuls les moniteurs Avalon vous permettent de surveiller des triplés depuis un même moniteur, en utilisant la même fréquence acoustique. Ces moniteurs uniques répondent ainsi à une grande variété de besoins cliniques.
Écran tactile externe de base

Écran tactile externe pour plus de flexibilité

L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.

Écran tactile externe pour plus de flexibilité

L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.

Écran tactile externe pour plus de flexibilité

L’écran tactile externe peut être facilement consulté par le personnel soignant.
Grand écran couleur intuitif

Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair

L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.

Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair

L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.

Grand écran couleur intuitif pour un affichage clair

L’écran couleur lumineux affiche les chiffres et graphiques en grand format, afin de faciliter le suivi des courbes d’ECG maternelles et fœtales.
Capteurs intelligents

Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation

Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.

Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation

Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.

Capteurs intelligents pour une plus grande simplicité d’utilisation

Les capteurs intelligents sont équipés d’une fonction de reconnaissance automatique et d’un voyant d’identification à DEL, vous permettant d’identifier instantanément quel capteur est branché. Par ailleurs, lorsque le capteur est connecté, l’écran affiche automatiquement les données au format approprié, ce qui facilite le travail du personnel soignant.

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Général
Général
Étape
  • Antepartum
Type de patient
  • Fœtal et maternel
Courbes
Courbes
Affichage des signaux
  • ECG maternel
Paramètres
Paramètres
Paramètres fœtaux externes
  • ECG par ultrasons et tocométrie
Surveillance de jumeaux
  • Standard
Surveillance de triplés
  • En option
Paramètres fœtaux internes
  • N/A
Paramètres maternels
  • Pouls, ECG maternel, PNI, SpO2
Technologie Smart Pulse
  • Standard
Algorithme de vérification croisée
  • Standard
Profil de motilité fœtale
  • Standard
Interfaces
Interfaces
Interface système (en option)
  • Série, LAN
Interfaces PS/2
  • En option
Interface de sortie vidéo
  • Standard
Interface tactile externe
  • Standard
Rear interface for Avalon CTS
  • Standard
Écran
Écran
Écran du moniteur
  • 16,51 cm
Fonctionnement tactile
  • Standard
Mesures
Mesures
Chronomètre du TRF
  • Standard
Interprétation des tracés du TRF (en option)
  • Jusqu’à trois rythmes cardiaques fœtaux (RCF)
Stockage des données
Stockage des données
Mémoire tampon
  • Jusqu’à une heure
Poids
Poids
Poids du système
  • < 9,0 kg
Général
Général
Étape
  • Antepartum
Type de patient
  • Fœtal et maternel
Courbes
Courbes
Affichage des signaux
  • ECG maternel
Voir toutes les caractéristiques
Général
Général
Étape
  • Antepartum
Type de patient
  • Fœtal et maternel
Courbes
Courbes
Affichage des signaux
  • ECG maternel
Paramètres
Paramètres
Paramètres fœtaux externes
  • ECG par ultrasons et tocométrie
Surveillance de jumeaux
  • Standard
Surveillance de triplés
  • En option
Paramètres fœtaux internes
  • N/A
Paramètres maternels
  • Pouls, ECG maternel, PNI, SpO2
Technologie Smart Pulse
  • Standard
Algorithme de vérification croisée
  • Standard
Profil de motilité fœtale
  • Standard
Interfaces
Interfaces
Interface système (en option)
  • Série, LAN
Interfaces PS/2
  • En option
Interface de sortie vidéo
  • Standard
Interface tactile externe
  • Standard
Rear interface for Avalon CTS
  • Standard
Écran
Écran
Écran du moniteur
  • 16,51 cm
Fonctionnement tactile
  • Standard
Mesures
Mesures
Chronomètre du TRF
  • Standard
Interprétation des tracés du TRF (en option)
  • Jusqu’à trois rythmes cardiaques fœtaux (RCF)
Stockage des données
Stockage des données
Mémoire tampon
  • Jusqu’à une heure
Poids
Poids
Poids du système
  • < 9,0 kg

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.