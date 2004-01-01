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L’IntelliVue Active Display AD85 est un écran indépendant, équipé d’une fonction d’alarme en temps réel, conçu pour être utilisé avec des moniteurs IntelliVue spécifiques. Il comporte un écran LCD (TFT) de 22” (547 mm) à liaison optique avec technologie PCAP et son panneau extérieur est similaire à celui du moniteur MX750. L’Active Display AD85 se connecte à un moniteur hôte via une connexion LAN et dispose de 4 ports USB dédiés à la connexion de dispositifs de pointage USB HID compatibles. Sa face avant intègre un dispositif sans contact d’identification et de communication utilisant la technologie RFID. Lorsqu’il est connecté à un moniteur patient, l’Active Display AD85 peut afficher le même nombre de courbes que le moniteur. Lorsqu’il est monté à proximité du moniteur, les alarmes de l’écran peuvent être désactivées. S’il est installé à distance du moniteur patient situé dans la chambre, le son du moniteur peut être désactivé, tandis que l’Active Display AD85 prend en charge les alarmes sonores.
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En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Interface utilisateur IntelliVue pour une navigation simplifiée
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Alarmes silencieuses dans la chambre du patient
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Une technologie tournée vers l’avenir
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Notification en temps réel des alarmes
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Données haute-fidélité
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Écrans personnalisables pour plus de flexibilité
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Interface utilisateur IntelliVue pour une navigation simplifiée
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Alarmes silencieuses dans la chambre du patient
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Écrans personnalisables pour plus de flexibilité
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L’IntelliVue MX750 est le moniteur patient le plus performant de la gamme IntelliVue en termes de soins intensifs. Il couvre un grand nombre de cas cliniques et d’applications dans le domaine des soins intensifs et de l’anesthésie. Offrant un accès direct aux applications de votre établissement via HTML5, Citrix et le PC intégré (en option), ce moniteur intègre également des caractéristiques de cybersécurité telles que l’authentification des nœuds ainsi que le cryptage des données réseau, des rapports d’impression et des données connectées. En outre, il comprend un lecteur de carte RFID/NFC intégré.
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Le moniteur IntelliVue MX850, avec ses capacités d’affichages multiples et multi-utilisateurs, est destiné à la prise en charge des patients les plus critiques et aux interventions les plus complexes, comme la chirurgie cardiothoracique ou de transplantation. Équipé d’un accès direct aux applications de votre établissement via HTML5, Citrix et l’iPC (PC intégré, en option), ce moniteur est également conçu avec des fonctions de cybersécurité telles que l’authentification des nœuds ainsi que le cryptage des données réseau, des rapports d’impression et des données connectées. En outre, il comprend un lecteur de carte RFID/NFC intégré.
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L’IntelliVue Active Display AD75 est un écran indépendant, équipé d’une fonction d’alarme en temps réel, conçu pour être utilisé avec des moniteurs IntelliVue spécifiques. Il comporte un écran LCD (TFT) de 19” (469 mm) à liaison optique avec technologie PCAP et son panneau extérieur est similaire à celui du moniteur patient MX750. L’Active Display AD75 se connecte à un moniteur hôte via une connexion LAN et dispose de 4 ports USB dédiés à la connexion de dispositifs de pointage USB HID compatibles. Sa face avant intègre un dispositif sans contact d’identification et de communication utilisant la technologie RFID. Lorsqu’il est connecté à un moniteur patient, l’Active Display AD75 peut afficher le même nombre de courbes que le moniteur. S’il est installé à proximité du moniteur, les alarmes sonores de l’écran peuvent être désactivées. S’il est installé à distance du moniteur patient situé dans la chambre, le son du moniteur peut être désactivé, tandis que l’écran prend en charge les alarmes sonores.
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