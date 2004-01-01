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IntelliVue AD85

Active Display

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L’IntelliVue Active Display AD85 est un écran indépendant, équipé d’une fonction d’alarme en temps réel, conçu pour être utilisé avec des moniteurs IntelliVue spécifiques. Il comporte un écran LCD (TFT) de 22” (547 mm) à liaison optique avec technologie PCAP et son panneau extérieur est similaire à celui du moniteur MX750. L’Active Display AD85 se connecte à un moniteur hôte via une connexion LAN et dispose de 4 ports USB dédiés à la connexion de dispositifs de pointage USB HID compatibles. Sa face avant intègre un dispositif sans contact d’identification et de communication utilisant la technologie RFID. Lorsqu’il est connecté à un moniteur patient, l’Active Display AD85 peut afficher le même nombre de courbes que le moniteur. Lorsqu’il est monté à proximité du moniteur, les alarmes de l’écran peuvent être désactivées. S’il est installé à distance du moniteur patient situé dans la chambre, le son du moniteur peut être désactivé, tandis que l’Active Display AD85 prend en charge les alarmes sonores.

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Caractéristiques
Expérience utilisateur conviviale
Interface utilisateur IntelliVue pour une navigation simplifiée

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Le fonctionnement rapide et convivial de l’interface utilisateur graphique permet aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec le dispositif. Les icônes peuvent être configurées pour faciliter les tâches de monitorage directement sur l’écran. Les courbes et valeurs numériques ont des codes de couleur personnalisables.

Interface utilisateur IntelliVue pour une navigation simplifiée

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Déclenchement distant des alarmes sonores
Alarmes silencieuses dans la chambre du patient

Alarmes silencieuses dans la chambre du patient

Lorsque l’écran Active Display est installé à l’extérieur de la chambre du patient, il déclenche les alarmes qui lui sont transmises par le moniteur. Le son des alarmes sonores dans la chambre du patient peut ainsi être désactivé, ce qui réduit les nuisances sonores pour le patient.

Alarmes silencieuses dans la chambre du patient

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Lorsque l’écran Active Display est installé à l’extérieur de la chambre du patient, il déclenche les alarmes qui lui sont transmises par le moniteur. Le son des alarmes sonores dans la chambre du patient peut ainsi être désactivé, ce qui réduit les nuisances sonores pour le patient.

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Commandes de l’écran tactile
Une technologie tournée vers l’avenir

Une technologie tournée vers l’avenir

Les écrans Active Display AD75 et AD85 sont des écrans tactiles capacitifs. Cette technologie prend en charge le multitouch et les gestes de glissement (comme sur un smartphone). Les écrans comportent également un dispositif intégré d’identification sans contact et de communication en champ proche basé sur la technologie RFID.

Une technologie tournée vers l’avenir

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Déclenchement des alarmes sonores et visuelles
Notification en temps réel des alarmes

Notification en temps réel des alarmes

Les écrans AD75 et AD85 sont équipés de voyants d’alarme intégrés et d’un haut-parleur certifié qui peut notifier les alarmes en temps réel. En cas de patient contagieux, le personnel soignant peut recevoir les alarmes et y répondre à l’extérieur de la chambre, ce qui permet de limiter leurs déplacements dans la chambre pour répondre aux alarmes.

Notification en temps réel des alarmes

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Affichage sans distorsion
Données haute-fidélité

Données haute-fidélité

L’Active Display AD85 est un écran couleur LCD lumineux de 22” (54,7 cm) avec la même résolution que le moniteur patient : il permet donc afficher les courbes sans distorsion. De plus, grâce à son grand angle de vue, le personnel peut consulter les paramètres vitaux du patient depuis presque n’importe quel emplacement.

Données haute-fidélité

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Adaptation de l’écran à vos habitudes de travail
Écrans personnalisables pour plus de flexibilité

Écrans personnalisables pour plus de flexibilité

La présentation flexible de l’écran vous permet de l’adapter à vos besoins (par exemple, avec la superposition des courbes ou l’ajustement dynamique de l’amplitude de la courbe en fonction du nombre de courbes configuré pour cette zone). Affichez les données de votre choix, en fonction de vos besoins.

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Alarmes silencieuses dans la chambre du patient

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Fiche technique

Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 11 kg
Dimensions
  • 544 mm x 388 mm x 217 mm
Taille de l’écran
  • 22” (54,7 cm)
Type d’écran
  • Écran couleur LCD (TFT) à matrice active de 22” (547 mm)
Résolution de l’écran
  • 1 920 x 1 080 (Full HD)
Conditions de fonctionnement
Conditions de fonctionnement
Température (sans l’iPC)
  • 0 à 40 °C
Température (avec l’iPC)
  • 0 à 35 °C
Stockage
  • -20 à 60 °C
Altitude de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Altitude de stockage
  • -500 à 4 600 m
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 11 kg
Dimensions
  • 544 mm x 388 mm x 217 mm
Conditions de fonctionnement
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  • 0 à 40 °C
Température (avec l’iPC)
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Poids
  • 11 kg
Dimensions
  • 544 mm x 388 mm x 217 mm
Taille de l’écran
  • 22” (54,7 cm)
Type d’écran
  • Écran couleur LCD (TFT) à matrice active de 22” (547 mm)
Résolution de l’écran
  • 1 920 x 1 080 (Full HD)
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