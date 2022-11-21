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    Philips-ondersteuning

    Er komt geen geluid uit de ouderunit van mijn Philips Avent Connected-babyfoon

    Gepubliceerd op 21 november 2022
    Als er geen geluid uit de ouderunit komt, volg dan de onderstaande tips om je problemen op te lossen:
    • Wanneer er geluid uit de babyunit komt, knipperen de geluidsniveaulampjes op de ouderunit en reageren de lampjes op het geluid. Controleer of het verbindingslampje en de ouderunit zijn ingeschakeld.
    • Het is mogelijk dat het geluid van de ouderunit is gedempt of dat de ouderunit te laag is ingesteld. Schakel het geluid van de ouderunit uit door op de ronde knop te drukken en het volume te verhogen.
    • Het is mogelijk dat het gevoeligheidsniveau in het bovenliggende menu te laag is ingesteld. Verhoog het gevoeligheidsniveau in het bovenliggende menu. 
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