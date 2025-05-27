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    Philips-ondersteuning

    Mijn Philips Avent-babyfoon-app+ stuurt mij valse meldingen

    Gepubliceerd op 27 mei 2025

    Valse meldingen kunnen worden veroorzaakt doordat de gevoeligheid van het apparaat te hoog is ingesteld. Probeer de gevoeligheidsinstelling te verlagen om deze valse meldingen te voorkomen.  Lees de volgende secties voor meer informatie.

    Als je te veel geluids- of bewegingsmeldingen ontvangt, doe je het volgende: 

    • Open Babyfoon+ en ga naar Instellingen > Waarschuwingen en meldingen (zie Afbeelding 1 hieronder).

    • Selecteer Geluidsdetectie of Bewegingsdetectie (zie afbeelding 2 en 3 hieronder).

    • Verlaag het gevoeligheidsniveau om het aantal waarschuwingen dat wordt geactiveerd door minimale geluiden of bewegingen te verminderen. 

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