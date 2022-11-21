Mijn gast kan de video niet zien op de Philips Avent-babyfoon+-app
Gepubliceerd op 21 november 2022
Als de gastgebruiker de video niet op de app kan zien, volg dan de onderstaande tips voor probleemoplossing om dit probleem op te lossen:
Het is mogelijk dat de gast nog steeds een account bij Philips moet aanmaken. Laat je vriend/familielid eerst de Philips Avent Baby Monitor+-app downloaden en een account aanmaken. Stuur de uitnodiging naar de gastgebruiker nadat je gast een account heeft geregistreerd.
De gastgebruiker die je wilt uitnodigen, kan op een ander continent wonen. Zorg ervoor dat de gastgebruiker hetzelfde land als jijzelf kiest tijdens het registreren van zijn of haar gebruikersaccount.