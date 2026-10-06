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Philips-ondersteuning

De batterij van mijn apparaat uit de Philips AquaTrio-stofzuiger raakt snel leeg

Als de batterij van de Philips AquaTrio-stofzuiger uit de 7000- of 9000-serie te snel leeg raakt, lees dan onderstaand advies om dit zelf op te lossen.

aquatrio 7000 en 9000

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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