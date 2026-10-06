De batterij van mijn apparaat uit de Philips AquaTrio-stofzuiger raakt snel leeg

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Als de batterij van de Philips AquaTrio-stofzuiger uit de 7000- of 9000-serie te snel leeg raakt, lees dan onderstaand advies om dit zelf op te lossen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Kan ik de accu van mijn snoerloze Philips AquaTrio-stofzuiger vervangen?
Wanneer moet ik de borstels en filters van mijn AquaTrio-stofzuiger vervangen?
Kunnen de waterreservoirs van mijn Philips AquaTrio-stofzuiger in de vaatwasmachine worden schoongemaakt?
Hoe zet ik mijn Philips AquaTrio-stofzuiger in elkaar?
Kan ik mijn Philips AquaTrio-stofzuiger op alle vloeren, tapijt en vloerkleden gebruiken?
Wat voor een water kan ik gebruiken voor mijn Philips Aquatrio-stofzuiger?
Zijn de accessoires van mijn Philips-stofzuiger compatibel met andere modellen?
Hoe lang moet ik mijn snoerloze Philips-stofzuiger opladen?
Waar kan ik het model- of serienummer van mijn Philips-stofzuiger vinden?
Mijn Philips AquaTrio-stofzuiger na gebruik schoonmaken