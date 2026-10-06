De batterij van mijn apparaat uit de Philips AquaTrio-stofzuiger raakt snel leeg

De hogere stand van uw Philips AquaTrio-stofzuiger uit de 9000-serie (pictogram met twee druppels) biedt een zeer sterke zuigkracht en gebruikt meer water. Deze moet vooral worden gebruikt voor het reinigen van zeer vuile plekken. Hierdoor raakt de accu van het apparaat zeer snel leeg (gebruikstijd < 25 min.). Voor gewoon dagelijks gebruik is het beter om in een lagere stand te stofzuigen en dweilen (pictogram met één druppel). De gebruikstijd is ongeveer 25 minuten.