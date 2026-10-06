Mijn Saeco-espressomachine maakt vreemde geluiden

Als er lucht in je Saeco-espressomachine zit, maakt de machine een luid zoemend geluid en wordt er geen water uit het waterreservoir in de machine gezogen.

Volg hiervoor de onderstaande stappen:

1. Schakel de machine uit.

2. Leeg het waterreservoir en verwijder het AquaClean-filter (of een ander waterfilter).

3. Vul het waterreservoir met water en plaats het terug in de machine

4. Schakel het apparaat weer IN. Wanneer de machine is opgewarmd, selecteer je heet water en zet je 2-3 koppen heet water



.Als je een AquaClean-waterfilter gebruikt, volg dan deze extra stappen om ervoor te zorgen dat het filter is voorbereid en correct is geïnstalleerd voor gebruik:

1. Schud het AquaClean-waterfilter gedurende 5 seconden

2. Dompel het filter ondersteboven in een kan/kom met water tot er geen luchtbellen meer uit komen

3. Plaats het filter terug in het waterreservoir en vul het met water

4. Start de machine opnieuw door deze uit en weer aan te zetten

5. Selecteer heet water en laat 2-3 kopjes heet water uit de machine komen



Let op: als je AquaClean-waterfilter langer dan 3 maanden hebt gebruikt, moet je het filter vervangen omdat het mogelijk verstopt is.

