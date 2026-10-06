Mijn Saeco-espressomachine maakt vreemde geluiden

Als je Saeco-espressomachine een hard of ongewoon geluid maakt, kijk je hieronder voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
Het is belangrijk dat het waterreservoir goed in de machine is geplaatst. Als het niet goed is geplaatst, kan het reservoir lucht aanzuigen in plaats van water. * Bij espressomachines met waterreservoir aan de voorkant van de machine duw je het waterreservoir helemaal naar achteren om te controleren of het goed is geplaatst. * Bij espressomachines met het waterreservoir aan de bovenkant van de machine zorg je ervoor dat het gebied onder het waterreservoir vrij is van vuil en koffiebonen.
Als er lucht in je Saeco-espressomachine zit, maakt de machine een luid zoemend geluid en wordt er geen water uit het waterreservoir in de machine gezogen. Volg hiervoor de onderstaande stappen: 1. Schakel de machine uit. 2. Leeg het waterreservoir en verwijder het AquaClean-filter (of een ander waterfilter). 3. Vul het waterreservoir met water en plaats het terug in de machine 4. Schakel het apparaat weer IN. Wanneer de machine is opgewarmd, selecteer je heet water en zet je 2-3 koppen heet water
.Als je een AquaClean-waterfilter gebruikt, volg dan deze extra stappen om ervoor te zorgen dat het filter is voorbereid en correct is geïnstalleerd voor gebruik: 1. Schud het AquaClean-waterfilter gedurende 5 seconden 2. Dompel het filter ondersteboven in een kan/kom met water tot er geen luchtbellen meer uit komen 3. Plaats het filter terug in het waterreservoir en vul het met water 4. Start de machine opnieuw door deze uit en weer aan te zetten 5. Selecteer heet water en laat 2-3 kopjes heet water uit de machine komen
Let op: als je AquaClean-waterfilter langer dan 3 maanden hebt gebruikt, moet je het filter vervangen omdat het mogelijk verstopt is.
Het is normaal dat je Saeco-espressomachine wat geluid maakt tijdens het koffiezetten. Als de machine ongewone geluiden maakt, raden we je aan de zetgroep schoon te maken en te smeren. Het is belangrijk om de zetgroep van je Saeco-espressomachine wekelijks schoon te spoelen.
Volg de onderstaande stappen of bekijk onze instructievideo: 1. Schakel het apparaat UIT en wacht tot het volledig is uitgeschakeld en geen geluiden meer maakt (dit duurt ongeveer 15-20 seconden) 2. Open de servicedeur en verwijder de zetgroep door op de knop 'PUSH' aan de rechterkant te drukken, de zetgroep vast te houden en deze naar je toe te trekken 3. Spoel de zetgroep grondig met lauw water. 4. Smeer de zetgroep (zie de instructies in de volgende video). 5. Laat de zetgroep aan de lucht drogen en plaats de zetgroep terug. Als met deze oplossingen het probleem niet is opgelost, kun je contact met ons opnemen voor meer hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›