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Philips-ondersteuning

De Saeco-machine maalt de koffiebonen niet.

Als de Saeco-espressomachine geen koffiebonen maalt, maar de molen wel draait, moet je mogelijk de koffietrechter deblokkeren en de maalinstelling aanpassen. Hieronder vind je meer informatie.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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