De Saeco-machine maalt de koffiebonen niet.

Om dit probleem op te lossen: deblokkeer de koffietrechter met het uiteinde van een lepel en maak hem schoon met een stofzuiger:



1. Wacht tot de machine volledig is uitgeschakeld en je geen geluiden meer hoort (dit duurt maximaal 15-20 seconden).

2. Verwijder de zetgroep

3. Open de deksel van de trechter voor voorgemalen koffie en plaats het lepelhandvat in de trechter. Opmerking: als er geen trechter voor voorgemalen koffie is, plaats je de steel van de lepel via de onderkant in de koffietrechter

4. Beweeg de lepel omhoog en omlaag totdat de verstopte gemalen koffie naar beneden valt. Let op: Hier kan enige kracht voor nodig zijn

5. Verwijder alle gevallen gemalen koffie met een stofzuiger

6. Houd de zuigmond van de stofzuiger vervolgens tegen de opening van de koffietrechter en bedek de trechter voor voorgemalen koffie met je hand. Of doe het andersom en hou de zuigmond tegen de bovenkant en bedek de onderkant

7. Zet de zetgroep terug, schakel de machine weer in en zet een espresso

8. Controleer na het koffiezetten of de trechter nog steeds geen gemalen koffie bevat. Herhaal de deblokkeringsprocedure als dat niet het geval is



Om te voorkomen dat de koffietrechter verstopt raakt:

Giet/mors geen water rechtstreeks in de koffiebonenbak

Maak de koffietrechter wekelijks schoon