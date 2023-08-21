Mijn snoerloze Philips 8000 series stofzuiger heeft minder zuigkracht

Spoel het schuimrubberfilter (afbeelding B11) af en knijp het uit tot er schoon water uit komt (afbeelding B12). Spoel de filterbehuizing niet af.

Opmerking: voor het beste reinigingsresultaat laat je het water door het filter lopen met het filterlipje naar beneden, zodat het stof dat zich diep in het filter heeft vastgezet eruit wordt gespoeld.