Mijn snoerloze Philips 8000 series stofzuiger heeft minder zuigkracht
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zuigkracht van uw Philips 8000 series stofzuiger niet aan uw verwachtingen voldoet. Zoek de modelnaam van uw stofzuiger op de steel en ontdek in de volgende secties hoe u dit eenvoudig zelf kunt oplossen.
Het filter en/of de cycloon zijn vuil Als het filter en/of de cycloon (gekleurd onderdeel in de stofbak) vuil is, zult u merken dat de zuigkracht afneemt. Volg de instructies om beide onderdelen schoon te maken en dit probleem op te lossen:
Stofbak/cycloon
Schakel het apparaat uit (afbeelding A1).
Verwijder de bak door op de knop te drukken terwijl u het apparaat in een hoek van 45 graden houdt (afbeelding 2).
Til het gekleurde gedeelte op om toegang te krijgen tot de bak (afbeelding A3). Zorg ervoor dat u haar en vuil dat vastzit in de cycloon verwijdert.
Leeg de stofbak (afbeelding A4).
Spoel de stofemmer af onder de kraan. Gebruik de vaatwasser niet (afbeelding A5).
Zorg ervoor dat de stofbak volledig droog is voordat u die terugplaatst (afbeelding A6-A7).
Filter
Verwijder de filterbehuizing van het gekleurde gedeelte door deze linksom te draaien (afbeelding B8).
Verwijder het wasbare schuimrubberfilter van de filterbehuizing (afbeelding B9).
Tik beide onderdelen boven een prullenbak om ze te reinigen (afbeelding B10).
Spoel het schuimrubberfilter (afbeelding B11) af en knijp het uit tot er schoon water uit komt (afbeelding B12). Spoel de filterbehuizing niet af.Opmerking: voor het beste reinigingsresultaat laat je het water door het filter lopen met het filterlipje naar beneden, zodat het stof dat zich diep in het filter heeft vastgezet eruit wordt gespoeld.
Laat het filter 24 uur drogen (afbeelding B13).
Monteer de onderdelen opnieuw (afbeelding B14-16).
De stofbak is niet goed op het apparaat bevestigd . Als de stofbak niet goed is bevestigd, kan dit problemen met de zuigkracht veroorzaken. Zorg ervoor dat de stofbak goed is bevestigd door eerst de bovenkant van de stofbak uit te lijnen voordat u deze op zijn plaats hangt. U kunt 1:10-1:15 in de onderstaande video bekijken.
Opmerking:
Zorg ervoor dat u eerst de bovenkant van de bak uitlijnt voordat u deze op zijn plaats hangt.
Zorg ervoor dat het filter ten minste één keer per maand wordt gewassen als u het apparaat regelmatig gebruikt.
Voor meer gedetailleerde instructies kunt u de bijbehorende video hieronder bekijken.
Er zit een voorwerp vast in de luchtstroomdoorgang Er kan een extern voorwerp vastzitten in de luchtstroomdoorgang. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak het mondstuk schoon door de stappen in de gebruiksaanwijzing of de video hieronder te volgen. Controleer de buis door deze van het apparaat te verwijderen. Controleer de kruimelzuiger ook op vastzittende voorwerpen. Verwijder het voorwerp uit de zuigmond of buis en zet het apparaat opnieuw aan. Het filter zit niet in het apparaat . Als het filter niet in het apparaat zit, kan dit problemen met de zuigkracht veroorzaken. Zorg ervoor dat het filter goed in het apparaat is geplaatst. Wanneer u de stofbak op het apparaat bevestigt, is het belangrijk dat u eerst de bovenkant van de stofbak uitlijnt voordat u deze op zijn plaats zet. De luchtkanalen op het stofzuiger- en dweilmondstuk zijn geblokkeerd Als de luchtkanalen op het stofzuiger- en dweilmondstuk zijn geblokkeerd, kan de zuigkracht afnemen. Om dit op te lossen, volgt u de volgende instructies om het mondstuk schoon te maken:
Open de deksels van de luchtkanalen aan beide zijden van het mondstukscharnier (afbeelding D1).
Reinig de kanalen (afbeelding D2).
Sluit de deksels en draai het mondstuk ondersteboven (afbeelding D3 en D4).
Reinig de kleppen van de luchtstroom aan beide zijden van het mondstuk (afbeelding D5).
Als u het bovenstaande hebt gecontroleerd en het apparaat nog steeds een lagere zuigkracht heeft dan normaal, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact met ons op via www.philips.com/support voor hulp.
De stofbak is vol Als de stofbak van uw Philips-stofzuiger vol is, is de zuigkracht lager dan normaal. Leeg de stofbak om voldoende zuigkracht te krijgen (afbeelding A1-A3).
Het filter is vuil Als het filter vuil is, zult u merken dat de zuigkracht afneemt. Om dit op te lossen, volgt u de volgende instructies om het filter schoon te maken:
Verwijder de stofbak uit het apparaat
Verwijder de filterhouder uit de stofemmer en verwijder het wasbare schuimrubberfilter uit de filterbehuizing (afbeeldingen B3-B4).
Tik het schuimrubberfilter boven een prullenbak om los vuil te verwijderen en spoel het schuimrubberfilter af onder een kraan (afbeelding B5). Spoel de filterbehuizing niet af.
Knijp in het filter tot er schoon water uit komt (afbeeldingen B6-B7).
Tik de filterbehuizing boven een prullenbak(afbeelding B8).
Laat het filter 24 uur drogen (afbeelding B9).
Monteer de onderdelen opnieuw (afbeelding B10).
Raadpleeg de onderstaande video voor meer informatie.
Opmerking: voor optimale prestaties raden we u aan het filter van uw stofzuiger maandelijks schoon te maken en het filter elke 6 maanden te vervangen.
De stofbak en/of de cyclone zijn vuil Als de stofbak en/of cyclone (het gekleurde deel in de stofbak) vuil zijn, zult u merken dat de zuigkracht afneemt. Om dit op te lossen, volgt u de volgende instructies om beide onderdelen schoon te maken:
Schakel het apparaat uit.
Verwijder de stofbak uit het apparaat
Verwijder het deksel en leeg de stofemmer (afbeeldingen A2-A3). Zorg ervoor dat ook haar en vuil dat vastzit in de cycloon worden verwijderd.
Verwijder het filter enreinig de binnenkant van de stofbak met water of een vochtige doek (afbeeldingen 5-6). Gebruik de vaatwasmachine niet.
Zorg ervoor dat de stofbak volledig droog is voordat u deze terugplaatst (afbeelding 6-9).
De borstelrol zit vast
Vuil of haar kan vast komen te zitten rond de borstel van uw snoerloze Philips-stofzuiger. Hierdoor kan de borstelrol vast komen te zitten en zult u merken dat de zuigkracht afneemt.Volg de onderstaande stappen om de stofzuiger weer naar behoren te laten werken:
Verwijder de borstel met de eenvoudige knop en verwijder de zijkap (afbeeldingen 1-3)
Trek eventuele strengen op de borstel en onder de dop er met de hand uit of gebruik een schaar (afbeelding 4).
Plaats de zijkap terug door erop te drukken totdat u een klik hoort en klik de borstel weer op zijn plaats (afbeelding 5-7).Hierna kunt u de stofzuiger weer gebruiken.
Het deksel van de stofbak is niet goed op de stofbak bevestigd of de stofbak is niet goed op het apparaat bevestigd In beide gevallen kan de zuigkracht afnemen. Zorg ervoor dat u het stofbakdeksel goed op de stofbak en de stofbak op het apparaat bevestigt (zie onderstaande afbeelding). Het filter zit niet in het apparaat . Controleer of het filter goed in het apparaat is geplaatst (zie onderstaande afbeelding). Als u het bovenstaande hebt gecontroleerd en het apparaat nog steeds een lagere zuigkracht heeft dan normaal, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact met ons op via www.philips.com/support voor hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:FC6826/01R1 , XC8057/01 , XC8055/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›