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Philips-ondersteuning

Mijn snoerloze Philips 8000 series stofzuiger heeft minder zuigkracht

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zuigkracht van uw Philips 8000 series stofzuiger niet aan uw verwachtingen voldoet. Zoek de modelnaam van uw stofzuiger op de steel en ontdek in de volgende secties hoe u dit eenvoudig zelf kunt oplossen.

Modellen 8000 series

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: FC6826/01R1 , XC8057/01 , XC8055/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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