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Philips-ondersteuning

Ik zie een foutcode op mijn Philips-espressomachine

Als je een foutcode zoals 01, 03, 04, 05, 11, 14 of 19 op je Philips-espressomachine ziet, bekijk dan hieronder de mogelijke oorzaken en oplossingen. 

In het geval van andere fouten dan de fouten die hierboven zijn vermeld (zoals foutcode 02, 10, 15, 22), moet je apparaat worden gerepareerd. Neem contact met ons op.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SM6580/00 , EP4441/50 , EP4446/70 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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