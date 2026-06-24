Ik zie een foutcode op mijn Philips-espressomachine

Als je foutcode 01 ziet, betekent dit dat de koffiemolen in je espressomachine niet naar behoren werkt vanwege een verstopping van de koffietrechter.

Om dit op te lossen, ontstop je de koffietrechter (met een koffielepel of een stofzuiger zoals hieronder wordt uitgelegd):



1. Schakel de machine uit en wacht tot de machine volledig stil is (je hoort geen geluid meer). Dit kan ongeveer 15 tot 20 seconden duren

2. Open de servicedeur en verwijder de zetgroep.

3. Open de deksel van de trechter voor voorgemalen koffie en plaats het lepelhandvat in de trechter. Als er geen trechter voor voorgemalen koffie is, steek je het uiteinde van de lepel van onderaf in de koffietrechter.

4. Beweeg de lepel omhoog en omlaag totdat de verstopte gemalen koffie naar beneden valt. Dit kan enige kracht vereisen.

5. Verwijder en reinig alle gemalen koffie die er met de stofzuiger is uitgevallen

6. Houd de zuigmond van de stofzuiger vervolgens tegen de opening van de koffietrechter en bedek de trechter voor voorgemalen koffie met je hand. Of doe het andersom: houd de stofzuiger tegen de bovenkant en sluit de onderkant van de koffietrechter af.

7. Plaats de zetgroep terug. Schakel vervolgens de machine in en zet een espresso.

8. Controleer na het zetten van de espresso of de trechter nog steeds vrij van gemalen koffie is. Als dit niet lukt, herhaal je de ontstoppingsprocedure.

Giet of mors geen water in de koffiebonenbak, anders kan de koffietrechter verstopt raken.