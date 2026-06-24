Ik zie een foutcode op mijn Philips-espressomachine
Als je een foutcode zoals 01, 03, 04, 05, 11, 14 of 19 op je Philips-espressomachine ziet, bekijk dan hieronder de mogelijke oorzaken en oplossingen.
In het geval van andere fouten dan de fouten die hierboven zijn vermeld (zoals foutcode 02, 10, 15, 22), moet je apparaat worden gerepareerd. Neem contact met ons op.
Als je foutcode 01 ziet, betekent dit dat de koffiemolen in je espressomachine niet naar behoren werkt vanwege een verstopping van de koffietrechter. Om dit op te lossen, ontstop je de koffietrechter (met een koffielepel of een stofzuiger zoals hieronder wordt uitgelegd):
1. Schakel de machine uit en wacht tot de machine volledig stil is (je hoort geen geluid meer). Dit kan ongeveer 15 tot 20 seconden duren 2. Open de servicedeur en verwijder de zetgroep. 3. Open de deksel van de trechter voor voorgemalen koffie en plaats het lepelhandvat in de trechter. Als er geen trechter voor voorgemalen koffie is, steek je het uiteinde van de lepel van onderaf in de koffietrechter. 4. Beweeg de lepel omhoog en omlaag totdat de verstopte gemalen koffie naar beneden valt. Dit kan enige kracht vereisen. 5. Verwijder en reinig alle gemalen koffie die er met de stofzuiger is uitgevallen 6. Houd de zuigmond van de stofzuiger vervolgens tegen de opening van de koffietrechter en bedek de trechter voor voorgemalen koffie met je hand. Of doe het andersom: houd de stofzuiger tegen de bovenkant en sluit de onderkant van de koffietrechter af. 7. Plaats de zetgroep terug. Schakel vervolgens de machine in en zet een espresso. 8. Controleer na het zetten van de espresso of de trechter nog steeds vrij van gemalen koffie is. Als dit niet lukt, herhaal je de ontstoppingsprocedure. Giet of mors geen water in de koffiebonenbak, anders kan de koffietrechter verstopt raken.
Foutcode 03 geeft aan dat er te veel vuil op de zetgroep zit en dat de zetgroep niet goed werkt. Om dit op te lossen, maak je de zetgroep schoon zoals hieronder wordt uitgelegd:
1. Schakel de machine uit en wacht tot de machine volledig stil is (je hoort geen geluid meer). Dit kan ongeveer 15 tot 20 seconden duren 2. Open de servicedeur en verwijder de zetgroep. 3. Spoel de zetgroep grondig met lauw water. Laat hem vervolgens aan de lucht drogen voordat je hem terugplaatst.
Wanneer je Philips-espressomachine foutcode E04 weergeeft, is de zetgroep niet goed geplaatst. Om dit op te lossen, open je de servicedeur van de machine en duw je de zetgroep op zijn plaats. Wanneer de zetgroep goed is geplaatst, hoor je een klik.
Volg deze stappen om dit op te lossen en de ingesloten lucht uit de machine te laten ontsnappen:
1. Schakel de machine UIT 2. Leeg het waterreservoir en verwijder het AquaClean-filter (of een ander waterfilter) 3. Vul het waterreservoir met water en plaats het terug 4. Schakel het apparaat weer IN. Wanneer de machine is opgewarmd, selecteer je heet water en zet je 2-3 koppen heet water
. Als je een AquaClean-waterfilter gebruikt, volg dan deze extra stappen om ervoor te zorgen dat het filter is voorbereid en correct is geïnstalleerd voor gebruik:
1. Schud het AquaClean-waterfilter gedurende 5 seconden 2. Dompel het filter ondersteboven in een kan/kom met water tot er geen luchtbellen meer uit komen 3. Plaats het filter terug in het waterreservoir en vul het met water 4. Start de machine opnieuw door deze uit en weer aan te zetten 5. Selecteer heet water en laat 2-3 kopjes heet water uit de machine komen.
Als je foutcode 14 ziet, betekent dit dat je Philips-espressomachine oververhit is. Om dit op te lossen, schakel je de machine uit en wacht je 30 minuten totdat de machine is afgekoeld.
Als je foutcode 11 of 19 ziet, moet je espressomachine de temperatuur van buiten/tijdens transport aanpassen aan de kamertemperatuur. Dit gebeurt meestal in de winter wanneer het koud is.
Om dit op te lossen, laat je de machine 30 seconden uitgeschakeld en probeer je het opnieuw.
Als het bovenstaande het probleem niet oplost, is de stekker aan de achterkant van het apparaat mogelijk niet goed aangesloten. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit om dit probleem op te lossen.
Neem contact met ons op als je andere foutcodes ziet dan de hierboven genoemde foutcodes.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:SM6580/00 , EP4441/50 , EP4446/70 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›