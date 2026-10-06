Ik krijg niet de verwachte resultaten met de Philips Lumea

Philips Lumea is niet geschikt voor iedereen. Raadpleeg de tabellen met huidtinten en haarkleuren in uw gebruiksaanwijzing (die ook online beschikbaar is) en lees de belangrijke veiligheidsinstructies zorgvuldig door om te zien of Lumea geschikt is voor u.

Ongeschikte lichaamshaarkleuren: behandeling met de Lumea is niet effectief als u lichtblond, grijs, rood of wit haar hebt, omdat haren met deze kleuren niet voldoende licht absorberen.

Ongeschikte huidtinten: u kunt de Lumea niet gebruiken als u een donkerbruine tot donkere huidtint hebt. Dit komt doordat deze huidtinten licht sterker absorberen, wat kan leiden tot pijn, roodheid van de huid of brandwonden.

Opmerking: de haarkleur en huidtint kunnen op uw lichaam verschillen. Hoewel het ene lichaamsdeel ongeschikt kan zijn voor behandeling met Lumea, kan een ander deel wél geschikt zijn vanwege een andere huidtint of kleur van lichaamshaar.