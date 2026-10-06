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Philips-ondersteuning

Ik krijg niet de verwachte resultaten met de Philips Lumea

Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw Philips Lumea, volg dan deze richtlijnen: 

  • Kijk of Philips Lumea geschikt is voor u
  • Volg het behandelschema
  • Verwijder haar vóór elke behandeling
  • Gebruik de juiste lichtintensiteitsinstellingen
  • Zorg voor een gelijkmatige dekking van uw behandeling
  • Zorg ervoor dat uw Lumea schoon is
  • Berg de Lumea op een droge plaats op 

Lees verder voor meer informatie. 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRI933/00, BRI983/00, BRI930/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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