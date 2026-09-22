Mijn Philips AquaTrio-stofzuiger laat watersporen achter op de vloer

Er zijn sterke bochten gemaakt met de AquaTrio-stofzuiger en -dweil of het apparaat is zijwaarts bewogen (van links naar rechts over de vloer vegen)

Om watersporen op de vloer te voorkomen, kunt u proberen minder scherpe bochten te maken met uw AquaTrio 9000-serie en het apparaat niet zijwaarts te bewegen. Als u nog steeds watersporen op de vloer ziet en deze wilt verwijderen, kunt u de waterabsorptiemodus* activeren door op de reinigingsmodusknop te drukken (zie onderstaande afbeelding).



De AquaTrio-stofzuiger en -dweil is over een drempel, tapijt of trap bewogen terwijl het apparaat was ingeschakeld.

Het wordt aanbevolen om de waterabsorptiemodus te activeren* wanneer u het apparaat over een drempel, tapijt of trap tilt. Zo voorkomt u dat er vuil water uit het AquaSpin-mondstuk druppelt.



De AquaTrio-stofzuiger en -dweil is direct na het uitschakelen van de vloer getild

Het apparaat kan een klein plasje water op de vloer achterlaten wanneer u het uitschakelt. U kunt de plas beperken door de waterabsorptiemodus* te activeren voordat u de AquaTrio 9000-serie uitschakelt. Beweeg het apparaat een paar keer vooruit en achteruit met de waterabsorptiemodus geactiveerd. Indien nodig kunt u de laatste druppels verwijderen met een doek.



Opmerking:

Absorptiemodus*: oudere modellen hebben een normale natte modus en een intens natte modus, maar geen waterabsorptiemodus.

Wanneer u de waterabsorptiemodus gebruikt, komt er geen water meer uit het apparaat en neemt de zuigkracht toe. Als u na 45 seconden geen actie onderneemt, schakelt het apparaat automatisch terug naar de normale natte modus.

De wielen van uw AquaTrio 9000-serie zijn geblokkeerd

U kunt de staat van de wielen regelmatig controleren en het vuil verwijderen dat de wielen blokkeert.Hebben deze oplossingen het probleem niet opgelost? Neem dan contact met ons op voor meer hulp.