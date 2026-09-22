Mijn Philips AquaTrio-stofzuiger laat watersporen achter op de vloer

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Als uw Philips AquaTrio-stofzuiger watersporen achterlaat op de vloer, kan dit verschillende oorzaken hebben. Bekijk de afbeelding om te zien welk model u hebt en zoek de juiste informatie hieronder op.
Er zijn sterke bochten gemaakt met de AquaTrio-voor nat en droog gebruik of het apparaat is zijwaarts bewogen (van links naar rechts over de vloer vegen).
Om watersporen op de vloer te voorkomen, kunt u proberen minder scherpe bochten te maken en het apparaat niet zijwaarts te bewegen. Als u nog steeds watersporen op de vloer ziet en deze wilt verwijderen, kunt u de knoppen '+plus' en '-min' (zie onderstaande afbeelding) gebruiken om de waterabsorptiemodus te activeren.
De AquaTrio is over een drempel, tapijt of trap bewogen terwijl het apparaat was ingeschakeld.
Het wordt aanbevolen om de waterabsorptiemodus te activeren wanneer u het apparaat over een drempel of tapijt tilt of ermee de trap op- of afloopt. Zo voorkomt u dat er vuil water uit de AquaSpin-zuigmond druppelt.
De AquaTrio is onmiddellijk na het uitschakelen van de vloer getild.
Het apparaat kan een klein plasje water op de vloer achterlaten wanneer u het apparaat uitschakelt. U kunt het plasje verkleinen door de waterabsorptiemodus te activeren voordat u de AquaTrio 7000-serie uitschakelt. Beweeg het apparaat een paar keer vooruit en achteruit met de waterabsorptiemodus geactiveerd. Indien nodig kunt u de laatste druppels verwijderen met een doek.
Opmerking: Wanneer u de waterabsorptiemodus gebruikt, komt er geen water meer uit het apparaat en neemt de zuigkracht toe. Als u na 45 seconden geen actie onderneemt, schakelt het apparaat automatisch terug naar de normale natte modus.
De wieltjes van uw AquaTrio 7000-serie zijn geblokkeerd.
Controleer de staat van de wielen regelmatig en verwijder het vuil dat de wielen blokkeert.
Bekijk de onderstaande video voor stapsgewijze instructies.
Hebben deze oplossingen het probleem niet verholpen? Neem dan contact met ons op voor meer hulp.
Er zijn sterke bochten gemaakt met de AquaTrio-stofzuiger en -dweil of het apparaat is zijwaarts bewogen (van links naar rechts over de vloer vegen)
Om watersporen op de vloer te voorkomen, kunt u proberen minder scherpe bochten te maken met uw AquaTrio 9000-serie en het apparaat niet zijwaarts te bewegen. Als u nog steeds watersporen op de vloer ziet en deze wilt verwijderen, kunt u de waterabsorptiemodus* activeren door op de reinigingsmodusknop te drukken (zie onderstaande afbeelding).
De AquaTrio-stofzuiger en -dweil is over een drempel, tapijt of trap bewogen terwijl het apparaat was ingeschakeld.
Het wordt aanbevolen om de waterabsorptiemodus te activeren* wanneer u het apparaat over een drempel, tapijt of trap tilt. Zo voorkomt u dat er vuil water uit het AquaSpin-mondstuk druppelt.
De AquaTrio-stofzuiger en -dweil is direct na het uitschakelen van de vloer getild
Het apparaat kan een klein plasje water op de vloer achterlaten wanneer u het uitschakelt. U kunt de plas beperken door de waterabsorptiemodus* te activeren voordat u de AquaTrio 9000-serie uitschakelt. Beweeg het apparaat een paar keer vooruit en achteruit met de waterabsorptiemodus geactiveerd. Indien nodig kunt u de laatste druppels verwijderen met een doek.
Opmerking:
De stofzuiger is zijwaarts bewogen
Om watersporen op de vloer te voorkomen, beweegt u uw AquaTrio Pro alleen naar voren en naar achteren.
Beweeg het apparaat niet zijwaarts (zie afbeelding a).
De stofzuiger is over een drempel bewogen terwijl deze was ingeschakeld
Zorg ervoor dat de dweilborstels van uw Philips AquaTrio Pro contact blijven maken met de vloer. Schakel het apparaat uit voordat u het over een drempel trekt om watersporen op de vloer te voorkomen of om te voorkomen dat er water uit de dweilmond spat.
De stofzuiger is meteen na het uitschakelen van de vloer getild
Beweeg het apparaat een paar keer naar voren en naar achteren om de vloeistof tussen de twee dweilborstels te verwijderen. Als u het apparaat uitschakelt en meteen daarna optilt, laat het water tussen de borstels een spoor achter op de vloer (zie afbeelding b).
De wielen van uw AquaTrio Pro zijn geblokkeerd
U kunt de staat van de wielen regelmatig controleren en het vuil verwijderen dat de wielen blokkeert.
Hebben deze oplossingen het probleem niet verholpen? Neem dan contact met ons op voor meer hulp.
De stofzuiger is zijwaarts bewogen
Om watersporen op de vloer te voorkomen, beweegt u uw AquaTrio alleen naar voren en naar achteren.
Beweeg het apparaat niet zijwaarts (zie afbeelding a).
De stofzuiger is over een drempel bewogen terwijl deze was ingeschakeld
Zorg ervoor dat de dweilborstels van uw Philips AquaTrio contact blijven maken met de vloer. Schakel het apparaat uit voordat u het over een drempel trekt om watersporen op de vloer te voorkomen of om te voorkomen dat er water uit de dweilmond spat.
De stofzuiger is verplaatst met de zuigmond in contact met de vloer terwijl deze was uitgeschakeld
Als u watersporen op de vloer wilt voorkomen, draag het apparaat dan aan het draaghandvat of kantel het zodat het op de wielen rust om het apparaat gemakkelijk te kunnen vervoeren (zie afbeelding b).
De stofzuiger is meteen na het uitschakelen van de vloer getild
Beweeg het apparaat nadat u het hebt uitgeschakeld een paar keer naar voren en naar achteren om de vloeistof tussen de twee dweilborstels te verwijderen. Als u het apparaat uitschakelt en meteen daarna optilt, laat het water tussen de borstels een spoor achter op de vloer (zie afbeelding c).
De wielen van uw AquaTrio-stofzuiger zijn geblokkeerd
U kunt de staat van de wielen regelmatig controleren en het vuil verwijderen dat de wielen blokkeert.
Hebben deze oplossingen het probleem niet verholpen? Neem dan contact met ons op voor meer hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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