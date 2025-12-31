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  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning

2000-serieRobotstofzuiger

XU2100/25

Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
Maak moeiteloos schoon: onze robot dweilt en zuigt met verdubbelde zuigkracht¹. Geniet van 70 dagen² zorgeloos gemak dankzij het stijlvolle automatische leegstation. Ervaar een perfect schoonmaakresultaat dat is afgestemd op de behoeften van uw huis.
Bekijk alle voordelen

Dagelijks nat en droog schoonmaken zonder moeite.

Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning

  • In één handeling stofzuigen en dweilen

  • Verdubbelde zuigkracht¹

  • LDS-radarnavigatie

  • Compact automatisch leegstation

  • Aanpassen via de HomeRun-app

Stofzuigen, dweilen en stof en vuil moeiteloos schoonmaken in één handeling

Stofzuigen, dweilen en stof en vuil moeiteloos schoonmaken in één handeling

De robot stofzuigt en dweilt harde vloeren in één handeling om de fijne stoflaag aan te pakken die elke dag op vloeren opbouwt. Er worden meer kleine stofdeeltjes verwijderd dan met stofzuigen alleen, zodat zelfs blote voeten schoon blijven.

70 dagen zorgeloos gemak dankzij het automatische leegstation

70 dagen zorgeloos gemak dankzij het automatische leegstation

Geniet van 70 dagen² zorgeloos gemak met het stijlvolle automatische leegstation. De robot leegt zich automatisch in het automatische leegstation. Het station is voorzien van een S-zak van 3,0 liter die tot wel 70 dagen stof en ander vuil kan vasthouden zonder dat u hem hoeft te legen. De universele S-zak kan hygiënisch worden weggegooid zonder stofwolk – ideaal voor mensen met astma of een allergie.

Extra sterke zuigkracht voor het verwijderen van stof en vuil

Extra sterke zuigkracht voor het verwijderen van stof en vuil

Dankzij de sterke zuigkracht van de robot¹ wordt ook groot vuil zoals kruimels en haar van huisdieren opgezogen. Dit apparaat rekent niet alleen af met dagelijks naar binnen gelopen vuil, maar ook met fijner stof in vloerbedekking en tapijten³.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

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Voorwaarden

  1. 1 - Vergeleken met XU2100/10 en XU2100/20.

  2. 2 - Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en -omstandigheden

  3. 3 - Getest in de modus voor stofzuigen met de laagste zuigkracht en dweilen met de minst natte dweil.

  4. 3 - Getest in de alleenzuigenmodus met de laagste zuigkracht.