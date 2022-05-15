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Niet meer leverbaar
Groot, natuurlijk klankbereik
Vederlicht en comfortabel
Leer/metalen hoogwaardige afwerking
Met verwijderbare kabel van 3 m.
De Philips Fidelio-koptelefoon heeft dubbellaagse oorschelpen die resonantie verminderen en trillingen dempen. De neodymium-drivers staan in een hoek van 15 graden zodat ze op uw oor passen en optimale nauwkeurigheid bieden bij hoge frequenties. Onberispelijke prestaties met subtiele details zijn het resultaat.
Deze over-ear koptelefoon is niet alleen ontworpen om spectaculair te klinken; hij zit ook nog eens geweldig. De lichte, zachte binnenkant van de hoofdband past zich qua pasvorm perfect aan. De buitenkant van de hoofdband voegt een geruststellend gewicht toe, terwijl de nauwsluitende pasvorm van de vederlichte oorkussens van memory foam voor een perfecte afsluiting zorgen. Ideaal voor lange luistersessies.
De oorschelpen met open achterkant zijn gemaakt van akoestisch transparant luidsprekerstof van Kvadrat. De lucht kan vrij door de stof stromen, waardoor de luchtdrukontwikkeling achter het diafragma wordt geëlimineerd en een overweldigend, ruimtelijk geluid ontstaat.
Prijzen
4.8
van 5
30
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
boerm309
15/05/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Hoodtelefoon
Zeer goede pasform uitstekende geluids-weergave en waar voor je geld
Voordelen
Dikke duim
Nadelen
n.v.t.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant
RalphX3
27/04/2022
Nederland
Zeer neutrale weergave met ruime soundstage
Hou je meer van een warmere sound met iets meer de nadruk op Bas, denk dan aan de Philips X2 en lees ook de lovende reviews van diverse audiosites, ook een ondergewaardeerd product.
Voordelen
Degelijke bouw, premium materialen. Kan zich meten met andere Duitse goede koptelefoon merken. Zeer neutrale weergave, realistische weergave daardoor.
Nadelen
Ben je een wat basshead, ga voor de X2 ipv X3. Verder mooi zou zijn net zoals meer audiometer doen, een korte en een lange kabel meeleveren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant
Doxa
04/01/2022
Nederland
Kwaliteit is top!
Ben zeer tevreden. Schitterend ruimtelijk geluid, zeer natuurlijk vorm gegeven. Geeft de muziek weer zoals de muziek bedoeld is. Geen overdreven bass etc. Comfort is prima, afwerking werkelijk subliem in deze prijsklasse. Voor een koptelefoon dacht ik niet meteen aan Philips, eigenlijk helemaal niet. Bij toeval stuitte ik op dit model en heb er nog geen seconde spijt van.
Voordelen
Geluid, comfort, afwerking
Nadelen
Kleine minpuntje; stekkertjes voor in de koptelefoon hadden gemerkt mogen zijn met links en rechts.
Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant
Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant