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Niet meer leverbaar

StreamiumDraadloos Music Center en Music Station

WACS7500/12

3.1

| (97) Reviews & awards

Geef uw muziek de vrijheid

De gestroomlijnde Philips Streamium Wireless Music System WACS7500 en een harde schijf van 80 GB waarop u al uw muziek kunt rippen en opslaan. Vandaar streamt u de muziek mét het bijbehorende CD-hoesje naar alle kamers van uw huis. Tevens kunt u genieten van internetradio.

Bekijk alle voordelen

Al uw muziek in elke kamer - draadloos

Geef uw muziek de vrijheid

Harde schijf van 80 GB om maximaal 1500 CD's op te slaan en af te spelen

Harde schijf van 80 GB om maximaal 1500 CD's op te slaan en af te spelen

De harde schijf van 80 GB biedt u een grote capaciteit om uw digitale muziekbestanden op te slaan. Er is ruimte voor maximaal 1500 audio-CD's. Zo bespaart u ruimte, kunt u uw muziekcollectie slim beheren en hebt u eenvoudig toegang tot uw muziek - dit alles op één plaats.

Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen

Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen

De eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface van de GoGear werkt via een geavanceerde navigatietechnologie. Hierdoor kunt u niet alleen snel en soepel navigeren, maar geniet u ook van een multimedia-ervaring die u zonder problemen kunt bedienen. Slimme functies maken uw ervaring completer, zoals de functie Album Art, waarmee albumafbeeldingen worden weergegeven die in de muziekbestanden zijn geïntegreerd. Het wordt weer net als vroeger, toen u de hoes van een CD of LP bekeek terwijl u naar de muziek luisterde.

80 W RMS/Center, 30 W RMS/Station met Super Sound Panel

80 W RMS/Center, 30 W RMS/Station met Super Sound Panel

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

97

Reviews & awards

20/05/2012

België

België

uitstekend product

Heel tevreden van dit draadloos music center system, alleen de verbinding met computer wil maar niet lukken. Radio-ontvangst, cd-player en muziek via USB, allemaal tiptop in orde. Prachtig design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Draadloos Music Center en Music Station

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Draadloos Music Center en Music Station

19/01/2010

Nederland

Nederland

tweede uitvoering

de tweede uitvoering is prima heeft alles in zich om bij de top te behoren. Bedienings gemak zou nog beter zijn als de gewone "mensen "vingers iets MEER ruimte kregen en het terugschakelen van de HD schijf naar tuner iets simpeler werd evenzo het zender verwisselen, maar echt niet het grootste probleem. Alleen wonderbaarlijk dat Mr. Kleisterlee niet eens een paar "echte " verkopers in dienst neemt. De concurrent kan dan wel "inpakken."

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Draadloos Music Center en Music Station

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Draadloos Music Center en Music Station

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great sound

easy to use fantastic system can broadcast same songs all over the house using additional stations sleek and stylish addition to my home

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station

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Voorwaarden

  1. Het daadwerkelijk vrije geheugen kan minder zijn door de configuratie van het apparaat

  2. Voor sommige functies is breedbandinternettoegang nodig