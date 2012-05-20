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Niet meer leverbaar
WACS7500/12
Geef uw muziek de vrijheid
De gestroomlijnde Philips Streamium Wireless Music System WACS7500 en een harde schijf van 80 GB waarop u al uw muziek kunt rippen en opslaan. Vandaar streamt u de muziek mét het bijbehorende CD-hoesje naar alle kamers van uw huis. Tevens kunt u genieten van internetradio.
De harde schijf van 80 GB biedt u een grote capaciteit om uw digitale muziekbestanden op te slaan. Er is ruimte voor maximaal 1500 audio-CD's. Zo bespaart u ruimte, kunt u uw muziekcollectie slim beheren en hebt u eenvoudig toegang tot uw muziek - dit alles op één plaats.
De eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface van de GoGear werkt via een geavanceerde navigatietechnologie. Hierdoor kunt u niet alleen snel en soepel navigeren, maar geniet u ook van een multimedia-ervaring die u zonder problemen kunt bedienen. Slimme functies maken uw ervaring completer, zoals de functie Album Art, waarmee albumafbeeldingen worden weergegeven die in de muziekbestanden zijn geïntegreerd. Het wordt weer net als vroeger, toen u de hoes van een CD of LP bekeek terwijl u naar de muziek luisterde.
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3.1
van 5
97
Reviews & awards
Franky57
20/05/2012
België
uitstekend product
Heel tevreden van dit draadloos music center system, alleen de verbinding met computer wil maar niet lukken. Radio-ontvangst, cd-player en muziek via USB, allemaal tiptop in orde. Prachtig design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Draadloos Music Center en Music Station
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Draadloos Music Center en Music Station
welkom
19/01/2010
Nederland
tweede uitvoering
de tweede uitvoering is prima heeft alles in zich om bij de top te behoren. Bedienings gemak zou nog beter zijn als de gewone "mensen "vingers iets MEER ruimte kregen en het terugschakelen van de HD schijf naar tuner iets simpeler werd evenzo het zender verwisselen, maar echt niet het grootste probleem. Alleen wonderbaarlijk dat Mr. Kleisterlee niet eens een paar "echte " verkopers in dienst neemt. De concurrent kan dan wel "inpakken."
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Draadloos Music Center en Music Station
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Draadloos Music Center en Music Station
suzy
26/07/2012
United Kingdom
great sound
easy to use fantastic system can broadcast same songs all over the house using additional stations sleek and stylish addition to my home
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station
Het daadwerkelijk vrije geheugen kan minder zijn door de configuratie van het apparaat
Voor sommige functies is breedbandinternettoegang nodig