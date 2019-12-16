Hoe verrassend is het diepe, heldere en warme geluid wat er uit zoń kleine radio kan komen. Geweldig! Design en afwerking zijn echt perfect. Doet absoluut niet goedkoop aan. De bediening moet ik nog even aan wennen.... Dit model is nagemaakt van de Philips Philetta uit 1955. Een replica. Opzich goed gelukt, de techniek staat voor niks, alles is mogelijk in 2021. Vroeger in 1955 moest je uit je stoel opstaan om de radio harder of zachter te zetten. Grootmoe deed dat ook, Philips, het is 2021, had er een afstandsbediening bij geknutseld? Het is omdat het design en geluid zo goed zijn, de ontvangst op DAB en FM zijn minder. Wellicht omdat ik in de heuvels van Limburg woon. En een afstandsbediening mis. Anders had ik em direct terug gebracht! Zń charme en geweldig geluid winnen het van de minpunten.