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Niet meer leverbaar
TAVS700/10
Iconische vibes
Authentieke stijl uit de jaren 50 en moderne prestaties in deze Bluetooth-radio op netstroom. De houten behuizing, koperen knoppen en het dimbare display zorgen ervoor dat de radio prachtig staat in elke kamer. Een digitale radiotuner zorgt voor helder ontvangst.
Bluetooth®
20 W uitgangsvermogen
Het koperen gaasrooster laat het geluid stromen
Deze Bluetooth-radio is een eerbetoon aan de iconische Philips Philetta 254 radio voor op tafel. De vintage houten kast straalt charme uit. De details uit de jaren 50 op de dubbele bedieningsknoppen en het luidsprekerrooster brengen u terug naar de tijd waarin jazz en rock-'n-roll de radio domineerden.
3.7
van 5
19
Reviews & awards
Stenderson
16/12/2019
België
Philips-medewerker
Heerlijk geluid en goede functionaliteit
[Employee of philipsglobal] Eerst een goedkopere DAB/Bluetooth radio geprobeerd van Denver, maar die kan niet tippen qua functionaliteit en geluidskwaliteit aan deze Philips. Veel rijkere Bas, koppeling met Bluetooth werkt direct en valt niet weg. Ontvangst met DAB veel beter op zelfde plek in huis... Kortom, aanrader. O ja, ook nog een fraai design.
Voordelen
Geluid
Nadelen
Dubbele functie van de knoppen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAVS700 Original-radio
Datum gebruik 2019-11-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAVS700 Original-radio
Datum gebruik 2019-11-16
MANNZS
21/03/2021
United Kingdom
Has great features
Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.
Voordelen
Good sound
Nadelen
Nil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAVS700 Original radio
Datum gebruik 2021-02-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAVS700 Original radio
Datum gebruik 2021-02-20
3C273
26/02/2020
België
Petite radio de qualité ...
Jolie petite radio au style " rétro " très agréable . Qualité du son - très clair - appréciable , compte tenu de la taille de l ' appareil . A contrario , les infos distillées à l ' écran sont assez limitées , et les réglages , lors de la mise en service , plutôt " délicats " ! Achat néanmoins réussi .
Voordelen
Son de bonne facture , taille " compacte " .
Nadelen
Réglages peu aisés .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAVS700 Radio Vintage
Datum gebruik 2020-01-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAVS700 Radio Vintage
Datum gebruik 2020-01-26