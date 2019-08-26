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TAVS500/00
All that jazz
Een prachtig design en geluid waarvan u gaat dansen — deze grote Bluetooth-luidspreker in retrostijl biedt u 10 uur speeltijd, een krachtige bas en een aux-ingang om met iedere bron te verbinden. Authentieke jaren 50-details zorgen voor een stukje tijdloze stijl.
Bluetooth®
10 W uitgangsvermogen
10 uur afspeeltijd
Deze retro Bluetooth-luidspreker ziet eruit alsof hij uit de jaren 50 komt. De vintage houten kast. De koperen volumeknop en het luidsprekerrooster. Details uit de tijd toen jazz hot was en rock-'n-roll net opkwam.
De batterij biedt u 10 uur afspeeltijd bij een volledig opgeladen accu. Opladen duurt ongeveer 4 uur en gaat gemakkelijk via de meegeleverde micro-USB-kabel. Met een eenvoudige druk op de Bluetooth-knop koppelt u deze luidspreker aan uw Bluetooth-apparaat.
Van hiphop tot EDM. Dat deze luidspreker er jazzy uitziet, wil nog niet zeggen dat hij alleen jazz afspeelt. Ongeacht waar u naar luistert, de 3 inch full-range driver zorgt voor helder en gedetailleerd geluid. Een bas-reflexpoort vult de lage tonen in voor een ronde, krachtige basrespons.
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