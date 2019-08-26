Helder en gedetailleerd geluid. 3 inch full-range driver

Van hiphop tot EDM. Dat deze luidspreker er jazzy uitziet, wil nog niet zeggen dat hij alleen jazz afspeelt. Ongeacht waar u naar luistert, de 3 inch full-range driver zorgt voor helder en gedetailleerd geluid. Een bas-reflexpoort vult de lage tonen in voor een ronde, krachtige basrespons.