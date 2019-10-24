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Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker

TAVS300/00

Modern en retro

Muziek op uw manier. Deze Bluetooth-luidspreker in retrostijl neemt u overal mee naartoe. U kunt genieten van 10 uur afspeeltijd, helder geluid en gebruikmaken van een aux-ingang om verbinding te maken met elke bron. Authentieke jaren 50-details in hout en koper zorgen voor een stukje tijdloze stijl.

Bekijk alle voordelen

Modern en retro

  • Bluetooth®

  • 4 W uitgangsvermogen

  • 10 uur afspeeltijd

Vintage houten kast. Jaren 50-details

Deze retro Bluetooth-luidspreker ziet eruit alsof hij uit de jaren 50 komt. De vintage houten kast. De koperen volumeknop en het luidsprekerrooster. Details uit de tijd toen jazz hot was en rock-'n-roll net opkwam.

10 uur afspeeltijd

De batterij biedt u 10 uur afspeeltijd bij een volledig opgeladen accu. Opladen duurt ongeveer 4 uur en gaat gemakkelijk via de meegeleverde micro-USB-kabel. Met een eenvoudige druk op de Bluetooth-knop koppelt u deze luidspreker aan uw Bluetooth-apparaat.

Helder en gedetailleerd geluid. 1,75 inch full-range driver

Van klassieke muziek tot elektronica. Dat deze luidspreker er jazzy uitziet, wil nog niet zeggen dat hij alleen jazz afspeelt. De 1,75 inch full-range driver zorgt voor helder en gedetailleerd geluid, ongeacht waar u naar luistert. Een passieve radiator versterkt de bas zodat u nog betere lage tonen krijgt.

Technische specificaties

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