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Niet meer leverbaar
TAVS300/00
Modern en retro
Muziek op uw manier. Deze Bluetooth-luidspreker in retrostijl neemt u overal mee naartoe. U kunt genieten van 10 uur afspeeltijd, helder geluid en gebruikmaken van een aux-ingang om verbinding te maken met elke bron. Authentieke jaren 50-details in hout en koper zorgen voor een stukje tijdloze stijl.
Bluetooth®
4 W uitgangsvermogen
10 uur afspeeltijd
Deze retro Bluetooth-luidspreker ziet eruit alsof hij uit de jaren 50 komt. De vintage houten kast. De koperen volumeknop en het luidsprekerrooster. Details uit de tijd toen jazz hot was en rock-'n-roll net opkwam.
De batterij biedt u 10 uur afspeeltijd bij een volledig opgeladen accu. Opladen duurt ongeveer 4 uur en gaat gemakkelijk via de meegeleverde micro-USB-kabel. Met een eenvoudige druk op de Bluetooth-knop koppelt u deze luidspreker aan uw Bluetooth-apparaat.
Van klassieke muziek tot elektronica. Dat deze luidspreker er jazzy uitziet, wil nog niet zeggen dat hij alleen jazz afspeelt. De 1,75 inch full-range driver zorgt voor helder en gedetailleerd geluid, ongeacht waar u naar luistert. Een passieve radiator versterkt de bas zodat u nog betere lage tonen krijgt.
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