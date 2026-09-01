Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Nieuw
TAV5000/10
The Stevie Pro
Laat de muziek haar ding doen met deze retro Bluetooth®-platenspeler met ingebouwde 2-wegsluidsprekers. De Stevie Pro levert een groter, helderder en ruimtelijker stereogeluid voor de platen die je draait en de nummers die je streamt.
Retrodesign, modern geluid
Platenspeler met 2 snelheden
Bluetooth® 6.0
Tweeweg-basreflexluidsprekers
Hij ziet er misschien uit als de platenspeler van je oom, maar met zijn rijke, warme geluid en moderne functies is deze platenspeler helemaal bij de tijd. Het alles-in-éénontwerp past perfect op bureaus en dressoirs. Bovendien krijg je het gemak van Bluetooth® en onze handige bijbehorende app voor je vinyl.
The Stevie Pro weet van aanpakken. De ingebouwde tweeweg-basreflexluidsprekers vullen de ruimte met sprankelende hoge tonen, expressieve middentonen en een diepe, krachtige bas. De dynamiek is strak, het geluidsbeeld is breed en het vermogen is groot genoeg om een kleine kamer met geluid te vullen.
Van vondsten uit platenbakken tot je kostbaarste limited editions: op het plateau van gegoten aluminium speel je vinyl af op 33 1/3 of 45 rpm. Een aluminium toonarm met contragewicht en een vervangbare Audio-Technica-naald volgen de groeven precies zoals het hoort, terwijl de automatische stop voorkomt dat platen blijven draaien wanneer ze afgelopen zijn.
Recensies
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de logo's zijn handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.