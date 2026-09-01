De uitstraling van toen, het geluid van nu

Hij ziet er misschien uit als de platenspeler van je oom, maar met zijn rijke, warme geluid en moderne functies is deze platenspeler helemaal bij de tijd. Het alles-in-éénontwerp past perfect op bureaus en dressoirs. Bovendien krijg je het gemak van Bluetooth® en onze handige bijbehorende app voor je vinyl.