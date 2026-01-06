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TAV2000FB/00
The Janet
Poëzie voor oog en oor! Deze draagbare radio voor thuis is ontworpen om te bekoren met zijn gedurfde look en rijke, warme geluid. Geniet van kristalheldere FM-radio en stream eenvoudig afspeellijsten. Er is ook een hoofdtelefoonaansluiting om privé te luisteren.
Klassiek ontwerp, modern geluid
Digitale FM-afstemming
Bluetooth® 5.4
Door de gebruiker vervangbare batterij
Val voor het klassieke ontwerp en blijf voor het warme geluid. Deze draagbare radio brengt het afgeronde ontwerp en de voelbare volumeknop van radio's uit de jaren 1950 terug, aangevuld met een vleugje warm, verrassend krachtig geluid uit de 2.5” breedbandluidspreker. Het is de perfecte mix van traditie en innovatie.
Muziek, nieuws, drama of sport? Waar u ook graag naar luistert, deze FM-radio biedt u een kristalheldere ontvangst dankzij de telescopische antenne. Dankzij de digitale afstemming zijn zenders heel eenvoudig te vinden. Bovendien kunt u 20 voorkeuzezenders opslaan en uw twee favorieten toewijzen aan de sneltoetsen met de nummers 1 en 2 aan de voorkant van de radio.
Deze klassiek ogende radio doet meer dan alleen radio afspelen. Dankzij Bluetooth® 5.4-connectiviteit kunt u podcasts, afspeellijsten en meer vanaf uw smartapparaat naar de radio streamen. U geniet van een stabiele verbinding met hoogwaardig geluid, zelfs als uw afspeellijst wordt gestreamd vanaf de telefoon die u in de andere kamer hebt laten liggen.
1.5
van 5
2
Reviews & awards
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Geverifieerde koper
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Deze review is gemaakt voor Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Deze review is gemaakt voor Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Deze review is gemaakt voor Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
Deze review is gemaakt voor Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
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