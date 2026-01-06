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TAV2000FB/00
Klassiek design, modern geluid
FM digitaal afstemmen
Bluetooth® 5.4
Zelf te vervangen batterij
Je valt voor het klassieke design en blijft voor het warme geluid. Deze draagbare radio brengt het afgeronde design en de fysieke volumeknop van radio's uit de jaren 50 en produceert warm en verrassend krachtig geluid via een 2,5-inch full-range driver. Dit is de perfecte combinatie van geschiedenis en innovatie.
Muziek, nieuws, hoorspel of sport? Waar je ook graag naar luistert, de uitschuifbare antenne van deze FM-radio zorgt voor een kraakheldere ontvangst. Dankzij de digitale afstemming zijn zenders heel eenvoudig te vinden en je kunt 20 voorkeurszenders opslaan. Bovendien kun je twee favorieten toewijzen aan de twee snelknoppen 1 en 2 aan de voorkant van de radio.
Deze klassiek vormgegeven radio is veel meer dan een radio. Dankzij de Bluetooth® 5.4-connectiviteit kun je podcasts, afspeellijsten en meer vanaf je smartapparaat naar de radio streamen. Je profiteert van een stabiele verbinding met geluid van hoge kwaliteit, zelfs als je je afspeellijst streamt vanaf je telefoon in een andere ruimte.
1.5
van 5
2
Reviews & awards
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Geverifieerde koper
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Deze review is gemaakt voor Retro TAV2000FB Kannettava radio
Deze review is gemaakt voor Retro TAV2000FB Kannettava radio
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Deze review is gemaakt voor Retro TAV2000FB Radio portable
Deze review is gemaakt voor Retro TAV2000FB Radio portable
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