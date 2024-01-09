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  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
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  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
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  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
  • Uw leven, uw bewegingen, uw muziek

Niet meer leverbaar

True wireless koptelefoons

TAT5506BK/00

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Uw leven, uw bewegingen, uw muziek
Muziek of gesprekken, deze aantrekkelijke true wireless koptelefoon is er klaar voor. Ruisonderdrukking Pro verwijdert achtergrondgeluiden: perfect voor buiten luisteren of onderweg naar uw werk. De koptelefoon heeft een stevige, comfortabele pasvorm en de metallic look voegt een vleugje stijl toe.
Bekijk alle voordelen

Uw leven, uw bewegingen, uw muziek

  • Ruisonderdrukking Pro

  • Twee microfoons voor heldere gesprekken

  • Draadloze oplaadcase

  • IPX5-bescherming tegen water

Slank ontwerp met Ruisonderdrukking Pro

Slank ontwerp met Ruisonderdrukking Pro

Deze True wireless koptelefoons zien er niet alleen geweldig uit, maar zorgen er ook voor dat u zich kunt concentreren. Geavanceerde ruisonderdrukking filtert ongewenste geluiden uit en met de bewustzijnsmodus hoort u de wereld om u heen. Schakel de modus voor spraakverbetering in de Philips Headphones-app in om met iemand in de buurt te praten zonder een oordopje te verwijderen.

Geweldig geluid uit neodymium-drivers van 10 mm

Geweldig geluid uit neodymium-drivers van 10 mm

Onderweg. In de trein. In het park of in de sportschool. Waar u ook luistert: Perfect afgestemde drivers van 10 mm zorgen voor geweldig geluid voor elk nummer, elke afspeellijst en nog veel meer. Als u een oordopje uitdoet, wordt de muziek onderbroken. Plaats het oordopje weer terug en de muziek wordt weer afgespeeld.

Duidelijke gesprekken, met één oordopje of beide

Duidelijke gesprekken, met één oordopje of beide

Met twee microfoons die zich richten op het geluid van uw stem hoort u duidelijk en kunt u uw spreektijd verdubbelen door het ene oordopje te gebruiken terwijl het andere wordt opgeladen. De microfoons worden automatisch toegewezen aan het oordopje dat u gebruikt en u schakelt eenvoudig over wanneer de batterij van uw huidige oordopje bijna leeg is.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

09/01/2024

France

France

Top j’adore avec un son excellent

J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .

Voordelen

Son et batterie

Nadelen

Boîtier gros

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT5506BK Casque True Wireless

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT5506BK Casque True Wireless

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