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Niet meer leverbaar
TASN503BK/00
Train slimmer.
Vind uw tempo met deze waterbestendige, draadloze sportoortelefoon. De hartslagmeter helpt u om de beste resultaten te behalen tijdens uw trainingssessie. 6 uur afspeeltijd en een krachtig geluid helpen u naar het volgende niveau.
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
Afspeelduur: 6 uur
Volg uw hartslag met de ingebouwde monitor. Een sensor in het oordopje volgt uw hartslag nauwgezet. U weet wanneer u kunt pushen en wanneer u moet rusten, zodat u de best mogelijke resultaten uit elke training kunt halen. Compatibel met open fitness-tracking apps.
Met de gebruiksvriendelijke knop kunnen kinderen eenvoudig bellen, nummers overslaan of pauzeren waar ze naar luisteren. En dat alles zonder de smartphone aan te raken. De volumeknoppen aan de onderkant van de oorschelp zijn gemakkelijk te bereiken, evenals de LED-knop.
Dankzij de verwisselbare rubberen oordopjes in drie maten hebt u altijd een perfecte afdichting.
2.0
van 5
1
Beoordeling
Audio Expert
01/09/2021
Nederland
Goed geluid matig design
Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.
Voordelen
Goed geluid
Nadelen
Fragile bouw kwaliteit
Deze review is gemaakt voor TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Datum gebruik 2021-05-01
Deze review is gemaakt voor TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Datum gebruik 2021-05-01
De werkelijke resultaten kunnen variëren