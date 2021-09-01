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Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon

TASN503BK/00

2

| (1) Beoordeling

Train slimmer.

Vind uw tempo met deze waterbestendige, draadloze sportoortelefoon. De hartslagmeter helpt u om de beste resultaten te behalen tijdens uw trainingssessie. 6 uur afspeeltijd en een krachtig geluid helpen u naar het volgende niveau.

Bekijk alle voordelen

In alle weersomstandigheden.

Train slimmer.

  • Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

  • Afspeelduur: 6 uur

Ingebouwde hartslagmeter.

Volg uw hartslag met de ingebouwde monitor. Een sensor in het oordopje volgt uw hartslag nauwgezet. U weet wanneer u kunt pushen en wanneer u moet rusten, zodat u de best mogelijke resultaten uit elke training kunt halen. Compatibel met open fitness-tracking apps.

Gebruiksvriendelijke knopbediening

Met de gebruiksvriendelijke knop kunnen kinderen eenvoudig bellen, nummers overslaan of pauzeren waar ze naar luisteren. En dat alles zonder de smartphone aan te raken. De volumeknoppen aan de onderkant van de oorschelp zijn gemakkelijk te bereiken, evenals de LED-knop.

Drie verwisselbare oordopjes voor een perfecte pasvorm in het oor

Dankzij de verwisselbare rubberen oordopjes in drie maten hebt u altijd een perfecte afdichting.

Technische specificaties

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Recensies

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2.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
1

01/09/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid matig design

Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.

Voordelen

Goed geluid

Nadelen

Fragile bouw kwaliteit

Deze review is gemaakt voor TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Datum gebruik 2021-05-01

Deze review is gemaakt voor TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Datum gebruik 2021-05-01

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