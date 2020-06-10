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Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon

TASH402BL/00

4.6
| (74) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Blijf koel.
Verpletter uw persoonlijke records met deze draadloze, zweetbestendige on-ear-sporthoofdtelefoon. Ze zijn licht en comfortabel en bieden 20 uur afspeeltijd na slechts één keer te zijn opladen. De oorkussens houden u gefocust wanneer het warm wordt.
Bekijk alle voordelen

Ook al is het superheet.

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  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

  • Zweet- en waterbestendig

20 uur afspeeltijd

Met deze hoofdtelefoon kunt u tot wel 20 uur onafgebroken genieten van uw muziek terwijl u onderweg bent.

40 mm neodymium-luidsprekerdrivers

Laat uw workout-afspeellijst u naar een hoger niveau brengen. Perfect afgestemde akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm zorgen voor de bas zodat u kunt blijven doorgaan. De gesloten achterkant zorgt voor een uitstekende passieve geluidsisolatie. U kunt uw muziek laten knallen zonder anderen te storen.

Ademende oorkussens. Eenvoudig te verwijderen voor reiniging

De zachte, ademende oorkussens zijn gevuld met verkoelende gel: hoe hard u ook traint, de hoofdtelefoon blijft koel tegen uw huid. De kussens zijn ook afneembaar voor eenvoudig schoonmaken.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

74

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

10/06/2020

België

België

Weg met de draadjes!

Eindelijk af van die vervelende oortjes die nooit goed zitten. De Philips SH402 zit vanaf het eerste moment goed. Tijdens het lopen valt het ook op dat de verkoelende en ademende oorschelpen echt op maat van het sporten gemaakt zijn. De link met de bluetooth was er onmiddellijk en tijdens het testen bleek het toestel echt garant te staan voor een zeer goeie geluidskwaliteit. Ook na het sporten is de headphone zo weer proper. Snel met een vochtig doekje en weer helemaal gebruiksklaar. Tel daar nog bij dat het amper 10 minuten duurt om op te laden voor 2 uur muziek (of zelfs 20u indien volledig opgeladen).

Voordelen

Zit goed, prima geluidskwaliteit, verkoelende oorschelp en snel opgeladen!

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

03/06/2020

België

België

Aanrader voor gebruik tijdens het sporten!

Tijdens het testen van de koptelefoon was ik echt aangenaam verrast! Hij was super snel opgeladen en ging daarna bijna 20 uren mee. Hij was gemakkelijk schoon te maken na het sporten. Hij bleef goed zitten en werkte verkoelend op mijn hoofd. Het is een uitstekende geluidskwaliteit. Alles van buitenaf wordt gefilterd en er is een super goede bass aanwezig. Ik vind het strak ontwerp ook super mooi aangezien alles in het zwart is. De koptelefoon verbindt automatisch met bluetooth apparaten! Een echte aanrader voor gebruik tijdens het sporten!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

28/05/2020

België

België

Top koptelefoon

Bij het ontvangen van deze koptelefoon viel direct het strakke design op. Tevens is het ook geen zware koptelefoon wat een pluspunt is tijdens het dragen. Tijdens bet testen zelf viel het op hoe luchtig en comfortabel deze is. De snelle verbinding met mijn gsm/tablet is echt super maar de 2 beste zaken voor mij is niet alleen het snelle opladen maar ook de geluidskwaliteit.

Voordelen

Oplaadsnelheid, luchtig, automatische connectie

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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