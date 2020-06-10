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Niet meer leverbaar
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
Zweet- en waterbestendig
Met deze hoofdtelefoon kunt u tot wel 20 uur onafgebroken genieten van uw muziek terwijl u onderweg bent.
Laat uw workout-afspeellijst u naar een hoger niveau brengen. Perfect afgestemde akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm zorgen voor de bas zodat u kunt blijven doorgaan. De gesloten achterkant zorgt voor een uitstekende passieve geluidsisolatie. U kunt uw muziek laten knallen zonder anderen te storen.
De zachte, ademende oorkussens zijn gevuld met verkoelende gel: hoe hard u ook traint, de hoofdtelefoon blijft koel tegen uw huid. De kussens zijn ook afneembaar voor eenvoudig schoonmaken.
4.6
van 5
74
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Sven1976
10/06/2020
België
Weg met de draadjes!
Eindelijk af van die vervelende oortjes die nooit goed zitten. De Philips SH402 zit vanaf het eerste moment goed. Tijdens het lopen valt het ook op dat de verkoelende en ademende oorschelpen echt op maat van het sporten gemaakt zijn. De link met de bluetooth was er onmiddellijk en tijdens het testen bleek het toestel echt garant te staan voor een zeer goeie geluidskwaliteit. Ook na het sporten is de headphone zo weer proper. Snel met een vochtig doekje en weer helemaal gebruiksklaar. Tel daar nog bij dat het amper 10 minuten duurt om op te laden voor 2 uur muziek (of zelfs 20u indien volledig opgeladen).
Voordelen
Zit goed, prima geluidskwaliteit, verkoelende oorschelp en snel opgeladen!
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
SarahSarah
03/06/2020
België
Aanrader voor gebruik tijdens het sporten!
Tijdens het testen van de koptelefoon was ik echt aangenaam verrast! Hij was super snel opgeladen en ging daarna bijna 20 uren mee. Hij was gemakkelijk schoon te maken na het sporten. Hij bleef goed zitten en werkte verkoelend op mijn hoofd. Het is een uitstekende geluidskwaliteit. Alles van buitenaf wordt gefilterd en er is een super goede bass aanwezig. Ik vind het strak ontwerp ook super mooi aangezien alles in het zwart is. De koptelefoon verbindt automatisch met bluetooth apparaten! Een echte aanrader voor gebruik tijdens het sporten!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
MelissaVM92
28/05/2020
België
Top koptelefoon
Bij het ontvangen van deze koptelefoon viel direct het strakke design op. Tevens is het ook geen zware koptelefoon wat een pluspunt is tijdens het dragen. Tijdens bet testen zelf viel het op hoe luchtig en comfortabel deze is. De snelle verbinding met mijn gsm/tablet is echt super maar de 2 beste zaken voor mij is niet alleen het snelle opladen maar ook de geluidskwaliteit.
Voordelen
Oplaadsnelheid, luchtig, automatische connectie
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
De werkelijke resultaten kunnen variëren