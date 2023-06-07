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Niet meer leverbaar
Laat u horen! Groots geluid voor elk avontuur.
Neem de muziek mee die u in beweging krijgt! U kunt het grootse, krachtige geluid van deze waterbestendige luidspreker overal mee naartoe nemen. Sporten in het park of feesten terwijl u uw tent opzet? Met 24 uur afspeeltijd en een draagriem bent u altijd overal klaar voor.
IP67-bescherming tegen stof en water
Groots geluid
Ingebouwde microfoon voor oproepen
Maximaal 24 uur muziek
Van parken tot campings - neem uw favoriete muziek overal mee naartoe! Twee woofers van 70 mm en twee tweeters zorgen voor een groots, helder geluid en deze luidspreker ziet er ook nog eens geweldig uit. Wilt u nog harder rocken? Koppel dan twee luidsprekers en laat het feest maar beginnen.
Wilt u blijven genieten van muziek? Deze luidspreker kan net zolang doorgaan als u. Een volledig opgeladen luidspreker biedt tot wel 24 uur afspeeltijd en met de powerbankfunctie kunt u aangesloten apparaten opladen zonder de muziek te stoppen.
Van het joggen tot het strand en het zwembad: De IP67-classificatie zorgt ervoor dat deze luidspreker overal mee naartoe kan. De afneembare draagriem maakt dragen eenvoudig en dankzij het Bluetooth-bereik tot 20 m mist u geen enkel nummer. Zelfs als uw telefoon zich ver van de luidspreker bevindt.
Prijzen
3.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Hans32--
07/06/2023
Nederland
Super vol geluid voor de maat speaker!
Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.
Voordelen
Goed geluid, batterij, mooi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7807B Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2022-05-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7807B Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2022-05-07
PH-54
18/10/2024
België
Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker
Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?
Voordelen
prima geluid en makkelijk aan te sluiten
Nadelen
(nog) geen, maar nog maar net in huis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7807B Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2024-09-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7807B Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2024-09-18
Olaf11
10/06/2023
Deutschland
Philips-medewerker
Super Klang mit sattem Bass
[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte
Voordelen
Sound
Nadelen
Lauter Gingle beim ein und ausschalten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Datum gebruik 2023-05-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Datum gebruik 2023-05-10
De IP67-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver stofdicht is en tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m.