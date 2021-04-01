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  • Product, lifestyle

Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker

TAS7505/00

4.5

| (10) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

1 Prijs

Prachtige muziek

Speel uw favoriete muziek af met de Bluetooth-luidspreker die overal mooi staat. U krijgt 20 uur afspeeltijd en rijk geluid met een warme bas. Dankzij de powerbankfunctie kunt u telefoons opladen. De luidsprekerstof van wolmix zorgt voor extra stijl.

Bekijk alle voordelen

Prachtige muziek

  • Bluetooth®

  • 30 W uitgangsvermogen

  • 20 uur afspeeltijd

  • Ingebouwde powerbankfunctie

Vorm en functie in perfecte harmonie

Vorm en functie in perfecte harmonie

Van ochtendwork-out tot diner op het balkon, deze Bluetooth-luidspreker biedt muziek in stijl. De reliëfknoppen bieden afspeelbediening, stereokoppeling, Bluetooth-regeling en meer. U kunt een draagriem monteren via de opening in de luidspreker.

Kvadrat-luidsprekerstof. Ontworpen om geluid door te laten

Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De prachtige wolmix is akoestisch transparant, waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker naar de kamer kan stromen.

20 uur afspeeltijd. 4,5 uur oplaadtijd

20 uur afspeeltijd. 4,5 uur oplaadtijd

Na één keer opladen kunt u 20 uur afspelen. Het draadloze bereik is 20 m. Het duurt 4,5 uur om de luidspreker op te laden via de meegeleverde USB-C-kabel.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-1679621

Recensies

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4.5

van 5

10

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

3
2

01/04/2021

België

België

Gewoon goed

gemakkelijke installatie en een perfecte sound (kamer vullend)

Voordelen

veel

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker

Datum gebruik 2020-12-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker

Datum gebruik 2020-12-01

18/01/2024

Nederland

Nederland

No nonsense luidspreker

voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.

Voordelen

goed geluid, gemakkelijk

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker

Datum gebruik 2023-09-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker

Datum gebruik 2023-09-18

24/11/2023

Nederland

Nederland

Fijne speaker

Mooie vormgeving. Fijn geluid. 2 speakers gekocht om stereo geluid te krijgen. Werkt perfect en goed.

Voordelen

Geluid, vormgeving, koppelen aan andere speaker

Nadelen

Geen mogelijkheid bass of treble in te stellen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker

Datum gebruik 2022-11-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker

Datum gebruik 2022-11-24

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Voorwaarden

  1. De IPX7-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m. De luidsprekerstof is niet waterbestendig, maar is bestand tegen een waterdruppel hier en daar.