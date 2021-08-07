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Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker

TAS6305/00

3.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Altijd in voor een feestje

Feest langer door met deze waterbestendige Bluetooth-luidspreker die tot 20 uur afspeeltijd biedt. Dankzij de sterke bas kan niemand stil blijven zitten. De batterij heeft een grote capaciteit, dus u kunt ook uw smart-apparaat opladen via de USB-poort.

Bekijk alle voordelen

Altijd in voor een feestje

  • Bluetooth®

  • 30 W uitgangsvermogen

  • 20 uur afspeeltijd

  • Ingebouwde powerbankfunctie

Waterdicht en klaar voor gebruik

Waterdicht en klaar voor gebruik

Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen totale onderdompeling in water tot 1 m diep gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of zelfs ín het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.

20 uur afspeeltijd. Ingebouwde powerbankfunctie.

20 uur afspeeltijd. Ingebouwde powerbankfunctie.

De oplaadbare Li-ion-batterij van 4400 mAh biedt 20 uur afspeeltijd. U kunt ook uw smart-apparaat opladen via de USB-poort van de luidspreker. Het duurt 6 uur om de batterij volledig op te laden.

Lekker luid. Combineer voor stereo.

Lekker luid. Combineer voor stereo.

Dubbele passieve radiatoren leveren een sterke bas. Het geluid blijft helder, zelfs bij een hoog volume. Wilt u een nog groter feestje bouwen? Koppel de luidspreker aan een identieke luidspreker voor stereogeluid. LED-lampen aan beide uiteinden van de luidspreker flitsen op de muziek.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
2
1

07/08/2021

France

France

surpris de la qualité du produit.bonne musicalité

La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.

Voordelen

musicalité . temps d'utilisation sans le recharger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS6305 Enceinte sans fil

Datum gebruik 2020-07-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS6305 Enceinte sans fil

Datum gebruik 2020-07-07

10/09/2023

France

France

bluetooth ne se maintient pas

le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?

Voordelen

un bon son

Nadelen

bluetooth

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS6305 Enceinte sans fil

Datum gebruik 2022-08-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS6305 Enceinte sans fil

Datum gebruik 2022-08-10

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