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Niet meer leverbaar
TAS5505/00
Ontspan in stijl
Ontspan met de Bluetooth-luidspreker die bij ieder interieur past. U krijgt 12 uur afspeeltijd en rijk geluid met een warme bas. De luidsprekerstof van wolmix zorgt voor een elegant tintje. Met de ingebouwde microfoon kunt u handsfree bellen.
Bluetooth®
20 W uitgangsvermogen
12 uur afspeeltijd
Deze luidspreker ziet er geweldig uit, waar u hem ook plaatst. De reliëfknoppen bieden afspeelbediening, Bluetooth-regeling en meer. Met de ingebouwde microfoon kunt u handsfree bellen. Ook kunt u een draagriem monteren via de opening in de luidspreker.
Schakel eenvoudig over van werksessie naar etentje. Na één keer opladen kunt u 12 uur afspelen. Het draadloze bereik is 20 m. Het duurt 3,5 uur om de luidspreker op te laden via de meegeleverde USB-C-kabel.
Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De prachtige wolmix is akoestisch transparant, waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker naar de kamer kan stromen.
Prijzen
4.0
van 5
4
Reviews & awards
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Voordelen
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Nadelen
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS5505 Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2023-08-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS5505 Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Voordelen
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS5505 Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2023-03-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS5505 Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2023-03-05
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Voordelen
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Nadelen
wenn es was kostet :-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Datum gebruik 2020-06-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Datum gebruik 2020-06-08
De IPX7-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m. De luidsprekerstof is niet waterbestendig, maar is bestand tegen een waterdruppel hier en daar.