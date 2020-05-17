Waterdicht en klaar voor gebruik

Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen totale onderdompeling in water tot 1 m diep gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of zelfs ín het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.