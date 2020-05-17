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Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker

TAS5305/00

Overal een feestje

Bouw overal een feestje met deze waterbestendige Bluetooth-luidspreker die klaar is om te knallen! U krijgt 12 uur afspeeltijd met levendig geluid en een krachtige bas. Gekleurde LED's verzorgen een lichtshow bij uw muziek. Dankzij de audio-ingangen kunt u andere bronnen aansluiten.

Bekijk alle voordelen

Overal een feestje

  • Bluetooth®

  • 16 W uitgangsvermogen

  • 12 uur afspeeltijd

  • IPX7-waterbestendig

Waterdicht en klaar voor gebruik

Waterdicht en klaar voor gebruik

Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen totale onderdompeling in water tot 1 m diep gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of zelfs ín het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.

Feest erop los met 12 uur afspeeltijd

Feest erop los met 12 uur afspeeltijd

Het geluid blijft helder, zelfs als u muziek op een hoog volume afspeelt. De passieve radiator versterkt de bas. U krijgt 12 uur afspeeltijd en het duurt 6 uur om de batterij volledig op te laden. Wilt u een nog groter feestje bouwen? Koppel de luidspreker aan een identieke luidspreker voor stereogeluid.

Lichtflitsen op het ritme. LED-lampen.

Lichtflitsen op het ritme. LED-lampen.

Bij een topfeestje hoort ook een toplichtshow. LED-lampen aan beide uiteinden van de luidspreker flitsen op de muziek.

Technische specificaties

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