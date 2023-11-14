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Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker

TAS4405N/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Zingen maar

Laat kinderen de show stelen met de kleurrijke Bluetooth-luidspreker met draadloze microfoon. Met één druk op de knop kunnen ze eenvoudig liedjes, verhaaltjes en spreekbeurten opnemen. De luidspreker biedt helder geluid en 6 uur afspeeltijd.

Bekijk alle voordelen

Zingen maar

  • Draadloze microfoon met bereik van 5 m

  • slimme Bluetooth-koppeling

  • 6 uur afspeeltijd

  • 105 x 105 x 38 mm

Zing, spreek, geniet!

Zing, spreek, geniet!

Deze ultradraagbare Bluetooth-luidspreker heeft een draadloze microfoon. Kinderen kunnen meezingen met muziek, verhaaltjes vertellen of zelfbedachte filmscènes opvoeren met hun vriendjes! Wat ze ook willen doen, met één druk op de knop kunnen ze hun nummers eenvoudig op een micro-SD-kaart opnemen.

Met speels gemak te bedienen

Met speels gemak te bedienen

U krijgt 6 uur afspeeltijd; volledig opladen duurt 2,5 uur. Opladen gaat via micro-USB. Met de vijf duidelijk gelabelde knoppen kunnen kinderen eenvoudig nummers afspelen, nummers pauzeren, het volume regelen, van bron wisselen en opnamen maken.

Slimme Bluetooth-koppeling

Slimme Bluetooth-koppeling

Met één lange druk op de knop voor afspelen/pauzeren is de draadloze Bluetooth-luidspreker klaar om te koppelen. Eenmaal gekoppeld onthoudt de luidspreker het laatste apparaat waarmee het gekoppeld is geweest. Het draadloze bereik van de luidspreker is 10 m.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

14/11/2023

België

België

Enceinte sans fil Philips pour les enfants

Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!

Voordelen

Permet de travailler son élocution

Nadelen

Difficile à trouver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS4405N Enceinte sans fil

Datum gebruik 2023-10-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS4405N Enceinte sans fil

Datum gebruik 2023-10-14

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