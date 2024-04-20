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Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker

TAS1505B/00

1

| (2) Reviews & awards

Feestbeest in zakformaat

Deze Bluetooth-luidspreker is een feestbeest in zakformaat: hij is zo klein dat u hem aan uw pols kunt hangen! Hoewel de luidspreker klein van stuk is, produceert hij verrassend krachtig geluid. Ook is hij volledig waterbestendig.

Bekijk alle voordelen

Feestbeest in zakformaat

  • Bluetooth®

  • 2,5 W uitgangsvermogen

  • 8 uur afspeeltijd

  • IPX7-waterbestendig

Stevig en IPX7-waterbestendig

Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen totale onderdompeling in water tot 1 m diep gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of zelfs ín het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.

8 uur afspeeltijd. 2,5 uur oplaadtijd

Het geluid blijft helder, zelfs als u muziek op een hoog volume afspeelt. De passieve radiator versterkt de bas. U krijgt 8 uur afspeeltijd en het duurt 2,5 uur om de batterij volledig op te laden. De Bluetooth-verbinding is stabiel en koppeling werkt eenvoudig.

Kies uw kleurencombinatie. Toon uw stijl

Doe uw eigen ding en toon uw stijl. Deze kleine Bluetooth-luidspreker is verkrijgbaar in verschillende kleurencombinaties. Dankzij de bijpassende draagriem kunt u de luidspreker overal mee naartoe nemen.

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

2

Reviews & awards

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Voordelen

Klein, handlich, preisgünstig

Nadelen

Keine Lautstärkeregelung

Deze review is gemaakt voor TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Datum gebruik 2024-03-20

Deze review is gemaakt voor TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Datum gebruik 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Nadelen

connection problem

Deze review is gemaakt voor TAS1505B Wireless speaker

Deze review is gemaakt voor TAS1505B Wireless speaker

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