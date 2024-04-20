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Niet meer leverbaar
TAS1505B/00
Feestbeest in zakformaat
Deze Bluetooth-luidspreker is een feestbeest in zakformaat: hij is zo klein dat u hem aan uw pols kunt hangen! Hoewel de luidspreker klein van stuk is, produceert hij verrassend krachtig geluid. Ook is hij volledig waterbestendig.
Bluetooth®
2,5 W uitgangsvermogen
8 uur afspeeltijd
IPX7-waterbestendig
Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen totale onderdompeling in water tot 1 m diep gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of zelfs ín het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.
Het geluid blijft helder, zelfs als u muziek op een hoog volume afspeelt. De passieve radiator versterkt de bas. U krijgt 8 uur afspeeltijd en het duurt 2,5 uur om de batterij volledig op te laden. De Bluetooth-verbinding is stabiel en koppeling werkt eenvoudig.
Doe uw eigen ding en toon uw stijl. Deze kleine Bluetooth-luidspreker is verkrijgbaar in verschillende kleurencombinaties. Dankzij de bijpassende draagriem kunt u de luidspreker overal mee naartoe nemen.
1.0
van 5
2
Reviews & awards
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Voordelen
Klein, handlich, preisgünstig
Nadelen
Keine Lautstärkeregelung
Deze review is gemaakt voor TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Datum gebruik 2024-03-20
Deze review is gemaakt voor TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Datum gebruik 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Nadelen
connection problem
Deze review is gemaakt voor TAS1505B Wireless speaker
Deze review is gemaakt voor TAS1505B Wireless speaker