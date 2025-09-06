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  • Neem uw muziek overal mee naartoe
  • Neem uw muziek overal mee naartoe
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Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker

TAS1209BK/00

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Neem uw muziek overal mee naartoe

Ga er op uit en geniet van uw muziek met deze Bluetooth-luidspreker. De passieve radiator zorgt voor een krachtige bas en dankzij de IPX4-classificatie is deze luidspreker prima bestand tegen lichte regen of een bezoekje aan de sportschool. Daarnaast kun je overal handsfree bellen

Bekijk alle voordelen

Neem uw muziek overal mee naartoe

  • Passieve radiator. Krachtige bas

  • Koppel twee luidsprekers voor stereogeluid

  • Uitgangsvermogen van 5 W RMS

  • IPX4, zweet- en waterbestendig

Passieve radiator voor een sterke bas

Passieve radiator voor een sterke bas

De bas van deze compacte kleine luidspreker is ongelooflijk rijk en krachtig. Neem uw muziek met u mee en hoor deze duidelijk in de tuin, tijdens een wandeling of op het strand. Perfect voor werk, ontspanning en plezier, waar u ook bent.

Combineer met een identieke luidspreker voor stereogeluid

Zin in nog voller geluid? U kunt twee identieke luidsprekers eenvoudig koppelen voor fantastisch stereogeluid. Hoor de muziek zoals die is bedoeld. Zelfs als u op pad bent, mist u geen beat of woord.

IPX4, zweet- en waterbestendig

IPX4, zweet- en waterbestendig

Deze robuuste kleine luidspreker is perfect voor een dag buiten. De IPX4-certificering betekent dat de luidspreker bestand is tegen regenspetters en zweet, zodat u rustig verder kunt luisteren.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

06/09/2025

España

España

Recomendado

Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.

Voordelen

Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio

Nadelen

Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

11/06/2026

France

France

Bon compromis

Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)

Deze review is gemaakt voor TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

Deze review is gemaakt voor TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

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