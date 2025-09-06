Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Neem uw muziek overal mee naartoe
Ga er op uit en geniet van uw muziek met deze Bluetooth-luidspreker. De passieve radiator zorgt voor een krachtige bas en dankzij de IPX4-classificatie is deze luidspreker prima bestand tegen lichte regen of een bezoekje aan de sportschool. Daarnaast kun je overal handsfree bellen
Passieve radiator. Krachtige bas
Koppel twee luidsprekers voor stereogeluid
Uitgangsvermogen van 5 W RMS
IPX4, zweet- en waterbestendig
De bas van deze compacte kleine luidspreker is ongelooflijk rijk en krachtig. Neem uw muziek met u mee en hoor deze duidelijk in de tuin, tijdens een wandeling of op het strand. Perfect voor werk, ontspanning en plezier, waar u ook bent.
Zin in nog voller geluid? U kunt twee identieke luidsprekers eenvoudig koppelen voor fantastisch stereogeluid. Hoor de muziek zoals die is bedoeld. Zelfs als u op pad bent, mist u geen beat of woord.
Deze robuuste kleine luidspreker is perfect voor een dag buiten. De IPX4-certificering betekent dat de luidspreker bestand is tegen regenspetters en zweet, zodat u rustig verder kunt luisteren.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
p62telum
06/09/2025
España
Recomendado
Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.
Voordelen
Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio
Nadelen
Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
France 54
11/06/2026
France
Bon compromis
Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)
Deze review is gemaakt voor TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08
Deze review is gemaakt voor TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08