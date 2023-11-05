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Klokradio

TAR3205/12

3.1
| (42) Reviews & awards
Helemaal klaar voor een nieuwe dag
Houd het eenvoudig met deze digitale FM-klokradio. Dankzij de uitgebreide voorinstellingen kunt u met gemak tussen zenders schakelen. U kunt de wekker ook zo instellen dat u wakker wordt met geleidelijk toenemend radiovolume. Wilt u uitslapen? Druk dan gewoon op de sluimerknop.
Bekijk alle voordelen

Helemaal klaar voor een nieuwe dag

  • Digitale FM-tuner

  • Dubbel alarm

Digitale FM-radio

De FM-tuner biedt heldere ontvangst en u kunt maximaal 10 voorkeuzezenders instellen voor uw favorieten. Op het display wordt de tijd duidelijk weergegeven.

Sleeptimer. Val in slaap terwijl u naar de radio luistert

Val heerlijk in slaap terwijl uw favoriete zender op de achtergrond aan staat. U kunt de sleeptimer van de klok zo instellen dat de radio maximaal 2 uur doorspeelt. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat de radio uit.

Dubbel alarm. Eén klok, twee wekkers

Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Met de Gentle Wake-functie wordt het radiovolume geleidelijk verhoogd, zodat u rustig wakker kunt worden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

42

Reviews & awards

05/11/2023

België

België

Geverifieerde koper

klokradio doet wat het moet doen

Eenvoudige klokradio, gebruiksvriendelijk en handig in gebruik. Perfect toestel om te gebruiken als wekker, geen topontvangst, maar om te wekken hoef dit niet voor ons

Voordelen

goedkoop en eenvoudig in gebruik

Nadelen

akoestiek niet top, maar doet wat je ervan kan vrwachten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR3205 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR3205 Klokradio

24/03/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zoals verwacht van Philips

Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!

Deze review is gemaakt voor TAR3205 Klokradio

Deze review is gemaakt voor TAR3205 Klokradio

23/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Compact unit with bright display numerals

My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.

Voordelen

Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.

Nadelen

I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR3205 Clock Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR3205 Clock Radio

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