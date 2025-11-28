Deze robuuste alles in één radio is de perfecte oplossing en misschien wel van levensbelang in een onverhoopte situatie van langdurige stroomuitval. Afhankelijk van de oorzaak, bijv. een natuurramp of sabotage door een vijandige mogendheid, kan het van levensbelang zijn te weten wat er aan de hand is en wat je moet doen om jezelf en je naasten veilig, of in ieder geval zo veilig mogelijk te stellen. Dan ben je nergens zonder een radio zoals deze Philips Sound TAR1609, die zichzelf blijvend van stroom kan voorzien. Hierdoor kan je altijd de calamiteitenzender in jouw regio ontvangen om te horen wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. Ook heel belangrijk in een lastige situatie, via de ingebouwde ledlamp heb je altijd licht én vanuit de radio kan je een of meer mobiele telefoons steeds opnieuw opladen. Tip: vraag google ‘Wat is de rampenzender in mijn omgeving?’ en zet de radio vast op die frequentie of schrijf het op een sticker en plak die op de radio.