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Betaal later met Klarna
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Compacte, draagbare radio
Analoge FM/AM-tuner
Ingebouwde li-ionbatterij
SOS-flitslicht
Deze handige draagbare radio is ideaal voor lange dagen buiten. Sterke ontvangst van radiosignalen, laad andere apparaten op en zorg dat u wat ziet met de krachtige zaklamp. Er is zelfs een luid SOS-alarm met een flitslicht voor noodgevallen.
Deze handige radio laat u niet in de steek. Laad de radio op met de meegeleverde USB-C-kabel voor maximaal 32 uur luistertijd met een redelijk volume.
Kom nooit zonder stroom te zitten! U hebt altijd back-upvoeding met de zonnepanelen boven op de radio of door aan de handslinger te draaien. De radio is ook geschikt voor 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd). Via een USB-A-poort kunt u de radio gebruiken om uw andere apparaten in noodgevallen op te laden.
4.3
van 5
14
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
AWess
28/11/2025
Nederland
Top produkt!
Top produkt! Voorzien van veel mogelijkheden om bij stroomstoring toch ontvangst én licht te hebben.
Voordelen
Veelzijdig
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp
Hatalle
17/07/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Multifunctioneel toestel
Alles werkt naar behoren met veel functies die van pas kunnen komen.
Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp
Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp
RvVeen
02/06/2025
Nederland
Robuuste noodradio die van levensbelang kan zijn
Deze robuuste alles in één radio is de perfecte oplossing en misschien wel van levensbelang in een onverhoopte situatie van langdurige stroomuitval. Afhankelijk van de oorzaak, bijv. een natuurramp of sabotage door een vijandige mogendheid, kan het van levensbelang zijn te weten wat er aan de hand is en wat je moet doen om jezelf en je naasten veilig, of in ieder geval zo veilig mogelijk te stellen. Dan ben je nergens zonder een radio zoals deze Philips Sound TAR1609, die zichzelf blijvend van stroom kan voorzien. Hierdoor kan je altijd de calamiteitenzender in jouw regio ontvangen om te horen wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. Ook heel belangrijk in een lastige situatie, via de ingebouwde ledlamp heb je altijd licht én vanuit de radio kan je een of meer mobiele telefoons steeds opnieuw opladen. Tip: vraag google ‘Wat is de rampenzender in mijn omgeving?’ en zet de radio vast op die frequentie of schrijf het op een sticker en plak die op de radio.
Voordelen
Product dat van levensbelang kan zijn voor minder dan 40 euro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1609 Draagbare radio met zaklamp