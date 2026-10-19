Google Assistent. Eenvoudige bediening onderweg

Bedien uw telefoon zonder hem op te pakken: vraag het gewoon aan Google Assistent. Een simpele druk op de knop op de nekband activeert de Assistent. U kunt uw agenda laten openen, meldingen van uw telefoon laten lezen, bellen of berichten naar vrienden verzenden, afspeellijsten beheren en nog veel meer.