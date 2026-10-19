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Niet meer leverbaar
TAPN505BK/00
Altijd aanwezig. Geen afleiding
Blijf geconcentreerd met de draadloze oortelefoon met ruisonderdrukking die tot 14 uur afspeeltijd biedt. Met de lichte nekband hebt u uw oortelefoon altijd bij de hand. Dankzij de nieuwste slimme functionaliteit blijft u georganiseerd.
13mm drivers/gesloten achterkant
Oortelefoon
Zwart
Nekband
Bedien uw telefoon zonder hem op te pakken: vraag het gewoon aan Google Assistent. Een simpele druk op de knop op de nekband activeert de Assistent. U kunt uw agenda laten openen, meldingen van uw telefoon laten lezen, bellen of berichten naar vrienden verzenden, afspeellijsten beheren en nog veel meer.
Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.
De slanke nekband zit comfortabel om uw nek.
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