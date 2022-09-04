Ik was aangenaam verrast toen ik de koptelefoon Philips PH805 ontving. Hij wordt geleverd in een mooie etui waar deze koptelefoon opgevouwen inzit. Hij ziet er mooi uit. Na een korte tijd was hij al volledig opgeladen. Het was de eerste keer dat ik een overear-koptelefoon gebruikte en ik maakte dan ook kennis met een magnifieke geluidsbeleving. Het was alsof ik in een gesloten kamer zat en geluidsboxen overal rond me heen stonden. Het touchgedeelte aan schelpen was even wennen; je kan het geluid harder en zachter zetten door omhoog en omlaag te wrijven, alsook de noicecancelling op en af zetten. Ik pruts dikwijls aan mijn haar dus soms gebeurt het wel eens dat ik per ongeluk mijn volume op maximaal zet. De Noicecancelling werkt naar mijn mening goed. Tijdens het testen van deze koptelefoon hoor in mijn hart soms in mijn oren bonzen maar dit zal het gebrek aan gewoonte zijn. Ik zet dan ook de koptelefoon niet meer af en ben verslaafd geworden aan het mooie geluid. Het verbinden met mijn smartphone gaat vanzelf. Een echte aanrader, een ervaring als geen ander.