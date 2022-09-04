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Niet meer leverbaar
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
Deze koptelefoon staat altijd tot uw dienst, waar u ook heen gaat. Eén keer opladen duurt slechts 2 uur en een volledig opgeladen koptelefoon biedt 30 uur afspeel- of gesprekstijd zonder ruisonderdrukking, en 25 uur met de ruisonderdrukking ingeschakeld. Dankzij Rapid Charge en Quick Charge, profiteert u respectievelijk van 2 of 6 uur extra afspeeltijd.
Puur genieten met Active Noise Canceling. Met een druk op de knop sluit u lawaai buiten, bijvoorbeeld van de trein of uw drukke kantoor. Als u onderweg bent, kunt u naar uw muziek luisteren en tegelijk alert blijven op het geluid op straat met behulp van de bewustzijnsmodus.
Van afspeellijst tot podcast, de perfect afgestelde akoestische neodymium-drivers bieden een diep basgeluid en heldere middentonen. De zachte oorkussen bedekken uw hele oor, waardoor extern geluid wordt geïsoleerd. De lichte hoofdband is eenvoudig verstelbaar en glad: uw haar raakt dus niet meer vast in uw koptelefoon.
4.1
van 5
189
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
04/09/2022
België
Geverifieerde koper
Ruisonderdrukking werkt super goed op het vliegtui
Heel goede ruisonderdrukking op het vliegtuig. Ook in werkomgeving als headset voor computer ook heel goed.
Voordelen
Heel goede ruisonderdrukking op vliegtuig, heel goede headset koptelefoon speaker voor computer. Kabels worden meegeleverd, en ook opbergtas.
Nadelen
omschakelen van ANC on naar ANC off naar ambient sound gaat soms moeilijk, en gebeurt soms ook onvrijwillig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
CommanderP
18/06/2020
België
Onderdeel van promotie
Geweldig product!
Tijdens het testen van deze hoofdtelefoon ondervond ik al snel dat deze simpelweg top is. Deze heeft een mooie strakke vorm die zeer goed zit en na enige tijd ook geen pijn creëert aan de oren. De geluidskwaliteit is super! Met de Active Noise Cancellation kan je helemaal opgaan in je film, muziek, gesprek,... Nog een voordeel is dat deze zeer snel oplaadt (5min voor 2u) indien volledig opgeladen heb je 30u luister/spreektijd. De bediening door middel van aanraking is zeer handig voor wanneer je niet steeds je gsm kan nemen om verder te scrollen, opnemen,... De stemassistent is ook een handig pluspuntje!
Voordelen
Lange luister/spreektijd, goede pasvorm, snel opgeladen, goede geluidskwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
15/06/2020
België
Perfect voor tijdens het studeren
Ik gebruik de koptelefoon vaak tijdens het studeren en ondanks de vele rumoer thuis, werkt de noice cancelling perfect! Het design laat het ook toe om zowel door vrouwen als mannen gedragen te worden! Batterijduur gaat ook super lang mee! Tijdens het testen merkte ik ook dat de oorschelpen beschikken over touchpads, zo kan je verschillende instellingen veranderen.
Voordelen
Noice cancelling / batterijduur
Nadelen
Gewicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
De werkelijke resultaten kunnen variëren