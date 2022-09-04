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  • Regel de stilte
  • Regel de stilte
  • Regel de stilte
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Niet meer leverbaar

Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

TAPH805BK/00

4.1
| (189) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Regel de stilte
Luister naar uw muziek, niet naar de regen. U kunt de functie Active Noise Cancelling (actieve ruisonderdrukking) op deze draadloze koptelefoon voor over het oor aanpassen aan uw situatie. Met een speelduur van 30 uur en flexibel snel opladen bent u helemaal klaar voor de reis
Bekijk alle voordelen

Draadloze koptelefoon voor over het oor met actieve ruisonderdrukking

Regel de stilte

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

30 uur afspeel- of gesprekstijd (25 uur met ANC aan)

Deze koptelefoon staat altijd tot uw dienst, waar u ook heen gaat. Eén keer opladen duurt slechts 2 uur en een volledig opgeladen koptelefoon biedt 30 uur afspeel- of gesprekstijd zonder ruisonderdrukking, en 25 uur met de ruisonderdrukking ingeschakeld. Dankzij Rapid Charge en Quick Charge, profiteert u respectievelijk van 2 of 6 uur extra afspeeltijd.

Active Noise Canceling (ANC). Ga helemaal op in de muziek

Puur genieten met Active Noise Canceling. Met een druk op de knop sluit u lawaai buiten, bijvoorbeeld van de trein of uw drukke kantoor. Als u onderweg bent, kunt u naar uw muziek luisteren en tegelijk alert blijven op het geluid op straat met behulp van de bewustzijnsmodus.

Gladde, verstelbare hoofdband. Zachte oorkussens die uw hele oor bedekken

Van afspeellijst tot podcast, de perfect afgestelde akoestische neodymium-drivers bieden een diep basgeluid en heldere middentonen. De zachte oorkussen bedekken uw hele oor, waardoor extern geluid wordt geïsoleerd. De lichte hoofdband is eenvoudig verstelbaar en glad: uw haar raakt dus niet meer vast in uw koptelefoon.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

189

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

04/09/2022

België

België

Geverifieerde koper

Ruisonderdrukking werkt super goed op het vliegtui

Heel goede ruisonderdrukking op het vliegtuig. Ook in werkomgeving als headset voor computer ook heel goed.

Voordelen

Heel goede ruisonderdrukking op vliegtuig, heel goede headset koptelefoon speaker voor computer. Kabels worden meegeleverd, en ook opbergtas.

Nadelen

omschakelen van ANC on naar ANC off naar ambient sound gaat soms moeilijk, en gebeurt soms ook onvrijwillig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

18/06/2020

België

België

Geweldig product!

Tijdens het testen van deze hoofdtelefoon ondervond ik al snel dat deze simpelweg top is. Deze heeft een mooie strakke vorm die zeer goed zit en na enige tijd ook geen pijn creëert aan de oren. De geluidskwaliteit is super! Met de Active Noise Cancellation kan je helemaal opgaan in je film, muziek, gesprek,... Nog een voordeel is dat deze zeer snel oplaadt (5min voor 2u) indien volledig opgeladen heb je 30u luister/spreektijd. De bediening door middel van aanraking is zeer handig voor wanneer je niet steeds je gsm kan nemen om verder te scrollen, opnemen,... De stemassistent is ook een handig pluspuntje!

Voordelen

Lange luister/spreektijd, goede pasvorm, snel opgeladen, goede geluidskwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

15/06/2020

België

België

Perfect voor tijdens het studeren

Ik gebruik de koptelefoon vaak tijdens het studeren en ondanks de vele rumoer thuis, werkt de noice cancelling perfect! Het design laat het ook toe om zowel door vrouwen als mannen gedragen te worden! Batterijduur gaat ook super lang mee! Tijdens het testen merkte ik ook dat de oorschelpen beschikken over touchpads, zo kan je verschillende instellingen veranderen.

Voordelen

Noice cancelling / batterijduur

Nadelen

Gewicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH805BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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