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Niet meer leverbaar
TANX200/10
Laat de bas knallen
Ga helemaal los met deze Bluetooth-partyluidspreker met dubbele basdrivers voor een knallende bas! U kunt een gitaar en microfoon aansluiten om uw eigen kunsten te laten horen. U krijgt feestelijke lichteffecten, leuke karaokefuncties en 14 uur afspeeltijd.
Bluetooth®
Karaokefuncties: echo, schakelaar voor mannelijk/vrouwelijk stemgeluid, zangvervaging
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