ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Meest getoonde foto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Meest getoonde foto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Bluetooth-partyluidspreker

TANX200/10

Laat de bas knallen

Ga helemaal los met deze Bluetooth-partyluidspreker met dubbele basdrivers voor een knallende bas! U kunt een gitaar en microfoon aansluiten om uw eigen kunsten te laten horen. U krijgt feestelijke lichteffecten, leuke karaokefuncties en 14 uur afspeeltijd.

Bekijk alle voordelen

Laat de bas knallen

  • Bluetooth®

Lijningang en lijnuitgang (3,5 mm)

Karaokefuncties: echo, schakelaar voor mannelijk/vrouwelijk stemgeluid, zangvervaging

Karaokefuncties: echo, schakelaar voor mannelijk/vrouwelijk stemgeluid, zangvervaging

Afmetingen: 268 x 556 x 285 mm

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.