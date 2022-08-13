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Niet meer leverbaar

Bluetooth-partyluidspreker

TANX100/10

3

| (3) Reviews & awards

Bouw een feestje

Laat het feest losbarsten met deze Bluetooth-luidspreker met microfoon! U krijgt 14 uur afspeeltijd, karaokefuncties en lichteffecten. Het geluid is luid en krachtig en u kunt zelfs een gitaar aansluiten.

Bekijk alle voordelen

Bouw een feestje

  • Bluetooth®

Afmetingen: 268 x 385 x 285 mm

Karaokefuncties: echo, schakelaar voor mannelijk/vrouwelijk stemgeluid, zangvervaging

Karaokefuncties: echo, schakelaar voor mannelijk/vrouwelijk stemgeluid, zangvervaging

Lijningang en lijnuitgang (3,5 mm)

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

3

Reviews & awards

5
3
2

13/08/2022

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.

Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.

Voordelen

Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Datum gebruik 2021-07-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Datum gebruik 2021-07-13

01/08/2022

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Maravilha.

O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.

Voordelen

Mobilidade

Nadelen

som mono

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Datum gebruik 2021-06-30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Datum gebruik 2021-06-30

08/10/2023

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Mit Kabelverbindung zu leise

Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.

Voordelen

Bluetooth Verbindung ist gut

Nadelen

Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!

Deze review is gemaakt voor TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Datum gebruik 2022-09-08

Deze review is gemaakt voor TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Datum gebruik 2022-09-08

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