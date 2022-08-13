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Niet meer leverbaar
TANX100/10
Bouw een feestje
Laat het feest losbarsten met deze Bluetooth-luidspreker met microfoon! U krijgt 14 uur afspeeltijd, karaokefuncties en lichteffecten. Het geluid is luid en krachtig en u kunt zelfs een gitaar aansluiten.
Bluetooth®
Karaokefuncties: echo, schakelaar voor mannelijk/vrouwelijk stemgeluid, zangvervaging
3.0
van 5
3
Reviews & awards
Bassgrovver
13/08/2022
Portugal
Geverifieerde koper
Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.
Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.
Voordelen
Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Datum gebruik 2021-07-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Datum gebruik 2021-07-13
constantinoplo
01/08/2022
Portugal
Geverifieerde koper
Maravilha.
O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.
Voordelen
Mobilidade
Nadelen
som mono
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Datum gebruik 2021-06-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Datum gebruik 2021-06-30
Peerrr
08/10/2023
Deutschland
Geverifieerde koper
Mit Kabelverbindung zu leise
Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.
Voordelen
Bluetooth Verbindung ist gut
Nadelen
Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!
Deze review is gemaakt voor TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Datum gebruik 2022-09-08
Deze review is gemaakt voor TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Datum gebruik 2022-09-08