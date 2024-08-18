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Niet meer leverbaar
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-aansluiting voor opladen
60 W, audio-ingang
Met dit stijlvolle microsysteem kunt u afspeellijsten streamen, CD's afspelen en naar DAB+- en FM-radio luisteren. De digitale radiotuner met 20 voorkeuzezenders biedt kristalheldere ontvangst. De CD-speler kan MP3-CD's en opgenomen CD's lezen.
Deze boekenplankluidsprekers geven u helder geluid en een goede bas dankzij de combinatie van woofer, tweeter en basreflexpoorten. Een maximaal uitgangsvermogen van 60 W zorgt voor een groots geluid in elke kamer. Perfect voor een lounge of open woonkamer.
De tweekleurige centrale unit en de luidsprekerkasten herinneren aan de vormgeving van losse HiFi-onderdelen. De volumeknop met structuur geeft de bediening een prettig analoog gevoel. Op de voorkant van het apparaat bevinden zich knoppen voor afspelen en bronselectie.
4.0
van 5
42
Reviews & awards
Aanoniem
18/08/2024
België
Geverifieerde koper
Philips mini stereo keten
Compacte, goede kwamiteit. Gemakkelijk in gebruik.
Voordelen
Aanwluiting voor gewone hoofdtelefoon.
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem
Lolleke99
03/10/2021
België
geweldig
een heel goede dab+ radio.eenvoudig,goede klank.prima.
Voordelen
geluid
Nadelen
bleutooth naat koptelefoon gaat niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem
Joofstra
30/07/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Muziek beleving
Op zoek naar goed geluid voor radio en cd uiteindelijk bij deze set uitgekomen. Stevig geluid, makkelijke bediening, radio zowel FM als DAB, mooie uitvoering en afwerking. Cd afspelen met de remote controle en ook muziek van een USB-stick. Via Bluetooth kan ook muziek van de telefoon worden weergegeven. Top apparaat.
Voordelen
Geluid, uitvoering, formaat, gemak.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem