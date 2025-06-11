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Bass Reflex-luidsprekers
20W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, cd, USB, Audio-ingang
Geniet nu van kristalhelder stereogeluid met diepe bassen. De boekenplankluidsprekers maken optimaal gebruik van het krachtige systeem dat bestaat uit een uitgangsvermogen van 20 W (RMS), 3 inch woofers en basreflexpoorten. Ook kunt u met de Digital Sound Control zelf vooraf ingestelde geluidsregelingen kiezen. Van muziek tot hoorspel, u kunt altijd rekenen op het beste geluid.
Van muziek, podcasts en nieuws tot drama’s en sport: luister wat u maar wilt. U kunt luisteren naar het heldere geluid van DAB+/FM radio of geluid streamen via bluetooth. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het apparaat via de audio-ingang te koppelen aan een USB-flashdrive of draaitafel. De digitale radiotuner met 20 voorkeuzezenders biedt kristalhelder ontvangst. De cd-speler kan MP3-cd's en opgenomen cd's lezen.
Op het apparaat worden Bluetooth LE Audio en de LC3-codec ondersteund, waardoor gestreamd geluid merkbaar beter is. Daarnaast wordt ook Auracast ondersteund, waardoor het mogelijk is om vanuit dit microsysteem muziek af te spelen op verschillende speakers die compatibel zijn met Auracast.
4.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
11/06/2025
United Kingdom
great value for money and great features
This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price
Voordelen
sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design
Nadelen
nothing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3505M2 Micro Music System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3505M2 Micro Music System
Krissi_eulchen
26/05/2025
Deutschland
Tolle Funktionen und guter Klang
Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.
Voordelen
Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3505M2 Mini Stereoanlage
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Gravur12
19/05/2025
Deutschland
Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga
Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.
Deze review is gemaakt voor TAM3505M2 Mini Stereoanlage
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