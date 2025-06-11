Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.