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Niet meer leverbaar
TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-aansluiting voor opladen
18 W
Met dit stijlvolle microsysteem kunt u afspeellijsten en meer streamen via Bluetooth, CD's afspelen en naar FM-radio luisteren. De digitale radiotuner met 10 voorkeuzezenders biedt heldere ontvangst. De CD-speler kan MP3-CD's en opgenomen CD's lezen.
Boekenplankluidsprekers bieden helder geluid en een duidelijke bas uit woofers van 3 inch en basreflex-poorten. Een maximaal uitgangsvermogen van 18 W zorgt voor goed geluid in kleinere ruimten. Perfect voor een thuiskantoor of slaapkamer.
De tweekleurige centrale unit en de luidsprekerkasten herinneren aan de vormgeving van losse HiFi-onderdelen. De volumeknop met structuur geeft de bediening een prettig analoog gevoel. Op de voorkant van het apparaat bevinden zich knoppen voor afspelen en bronselectie.
3.4
van 5
11
Reviews & awards
KeMei
17/02/2022
Sverige
Bra produkt
Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3205 Mikromusiksystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3205 Mikromusiksystem
Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Voordelen
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Nadelen
Nada
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3205 Microcadena
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3205 Microcadena
Muziekliefhebber.
10/06/2024
Nederland
Fijn microsysteem.
Eenvoudige bediening. Diverse geluidsmodi zoals warm, helder, e.d. Goed werkende bluetooth ontvanger voor mobiele telefoon; echter geen zendfunctie naar koptelefoon/ oortjes. Tevens line-in/aux. Cd- speler. FM-radio.18 Watt speakers, bedraad. Mooie, strakke vormgeving. Neemt weinig plaats in: totale breedte met de boxen aan weerszijde is 50 cm. Handzame afstandsbediening.
Voordelen
Compact. Zeer geschikt voor slaapkamer. Eenvoudige bediening. Mooie vormgeving.
Nadelen
Geen kunnen ontdekken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3205 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM3205 Micromuzieksysteem