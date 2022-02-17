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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

TAM3205/12

3.4
| (11) Reviews & awards
Klaar voor uw favoriete muziek
Geniet nog meer van al uw podcasts en afspeellijsten. Herontdek uw CD-collectie of luister naar de radio. Dit klassiek ogende microsysteem klinkt geweldig in kleinere ruimten. U kunt ook andere bronnen aansluiten via de USB- of audio-ingang.
Bekijk alle voordelen

Klaar voor uw favoriete muziek

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-aansluiting voor opladen

  • 18 W

Al uw muziek

Met dit stijlvolle microsysteem kunt u afspeellijsten en meer streamen via Bluetooth, CD's afspelen en naar FM-radio luisteren. De digitale radiotuner met 10 voorkeuzezenders biedt heldere ontvangst. De CD-speler kan MP3-CD's en opgenomen CD's lezen.

Basreflex-luidsprekers. Rijkere lage tonen

Boekenplankluidsprekers bieden helder geluid en een duidelijke bas uit woofers van 3 inch en basreflex-poorten. Een maximaal uitgangsvermogen van 18 W zorgt voor goed geluid in kleinere ruimten. Perfect voor een thuiskantoor of slaapkamer.

Klassiek ontwerp

De tweekleurige centrale unit en de luidsprekerkasten herinneren aan de vormgeving van losse HiFi-onderdelen. De volumeknop met structuur geeft de bediening een prettig analoog gevoel. Op de voorkant van het apparaat bevinden zich knoppen voor afspelen en bronselectie.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

11

Reviews & awards

17/02/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM3205 Mikromusiksystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM3205 Mikromusiksystem

04/12/2021

España

España

La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3

Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.

Voordelen

Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido

Nadelen

Nada

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM3205 Microcadena

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM3205 Microcadena

10/06/2024

Nederland

Nederland

Fijn microsysteem.

Eenvoudige bediening. Diverse geluidsmodi zoals warm, helder, e.d. Goed werkende bluetooth ontvanger voor mobiele telefoon; echter geen zendfunctie naar koptelefoon/ oortjes. Tevens line-in/aux. Cd- speler. FM-radio.18 Watt speakers, bedraad. Mooie, strakke vormgeving. Neemt weinig plaats in: totale breedte met de boxen aan weerszijde is 50 cm. Handzame afstandsbediening.

Voordelen

Compact. Zeer geschikt voor slaapkamer. Eenvoudige bediening. Mooie vormgeving.

Nadelen

Geen kunnen ontdekken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM3205 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM3205 Micromuzieksysteem

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