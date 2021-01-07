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Straal als een echte ster
Maak ze klaar om te rocken met de funky on-ear-hoofdtelefoon die oplicht. Het volume van deze robuuste, draadloze hoofdtelefoon is beperkt tot 85 dB. Met het LED-paneel in de oorschelp kunnen kinderen hun stijl opfleuren met kleurrijke verlichting.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Kinderen zullen deze draadloze on-ear-hoofdtelefoon geweldig vinden, of ze nu onderweg zijn of een week lang achter een scherm zitten. Ze krijgen 20 uur afspeeltijd na één keer opladen: genoeg voor een paar dagen of langer.
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om jonge oren te beschermen en beschikt over akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. U hoeft zich geen zorgen te maken, omdat u er zeker van kunt zijn dat uw kinderen veilig van hun muziek, video's en games genieten.
De zachte oorschelpkussens en zachte hoofdband zitten lekker bij de kinderen, of ze nu naar muziek luisteren of naar hun favoriete You-Tubesterren kijken.
4.2
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Cata78
07/01/2021
Italia
Philips-medewerker
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Voordelen
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Nadelen
Sinceramente nessuo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAKH402PK Cuffia wireless
Datum gebruik 2019-12-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAKH402PK Cuffia wireless
Datum gebruik 2019-12-07
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Voordelen
pensado para los niños
Nadelen
un poco más de autonomía
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Datum gebruik 2019-03-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Datum gebruik 2019-03-08
Schmucki_1975
04/12/2020
Deutschland
Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Aber...
Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Doch nun kommt das "aber": ich bin davon ausgegangen, dass ich diesen Kopfhörer auch mit Kabel betreiben kann. Das ist (leider!) nicht der Fall. Aus der Beschreibung geht es meiner Meinung nach nicht eindeutig hervor. Eigentlich hat so gut wie jeder Kopfhörer auch immer einen Klinkenanschluss. Wir wollten den Kopfhörer auch auf Reisen im Flugzeug verwenden. Das ist natürlich nun nicht möglich. Für zuhause super! Problemlose Bluetooth Verbindung mit Tablet, Smartphone und dem Fernseher möglich. So kann das Kind auch mal Fernsehen schauen, ohne dass die Erwachsenen belästigt werden. Natürlich muss der Fernseher auch über Bluetooth verfügen, oder man benötigt einen Bluetooth Sender für den TV (per USB, Klinke, usw. - ja nach TV Modell). Der Kopfhörer wird ohne jegliches Zubehör geliefert, lediglich ein USB-Kabel zum Aufladen ist dabei (KEIN Ladegerät!). Das finde ich sehr schade. Momentan können wir eh nicht reisen, aber wir müssen uns was überlegen. Evtl. gibt es einen Bluetooth Sender für das Flugzeug (Klinke -> Bluetooth o.Ä.), oder es muss tatsächlich ein extra Kopfhörer fürs Flugzeug her. Oder der Kleine muss die gratis Ohrstöpsel verwenden. Aber die taugen nichts und das ist auch nicht der Sinn der Sache, wenn ich schon so einen tollen Kopfhörer kaufe. Auch mit der Beleuchtung, das ist genial und sieht super aus. Der Kopfhörer wäre absolut topp, wenn man wenigstens ein Klinkenkabel anschließen könnte. Evtl. für viele Menschen heute nicht mehr erforderlich, aber in unserem Fall schon. Und das stört uns wirklich sehr.
Voordelen
toller Klang, Bluetooth, lange Akkudauer, tolle Beleuchtung, perfekter Sitz, gute Reichweite, einfache Verbindung
Nadelen
NUR Bluetooth, KEINE Anschlussmöglichkeit für ein Kabel (z.B. im Flugzeug)
Deze review is gemaakt voor TAKH402PK Kabellose Kopfhörer
Datum gebruik 2020-08-04
Deze review is gemaakt voor TAKH402PK Kabellose Kopfhörer
Datum gebruik 2020-08-04