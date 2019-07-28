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Niet meer leverbaar
TAKH301BL/00
Doe uw eigen ding
Geniet van de on-ear-hoofdtelefoon die kinderen zelf kunnen stylen. Deze hoofdtelefoon heeft een volumebeperking van 85 dB en is sterk genoeg om in een schooltas te gooien. Kinderen kunnen de oorschelpen versieren met stickers of hun eigen kunstwerken!
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om jonge oren te beschermen en beschikt over akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. U hoeft zich geen zorgen te maken, omdat u er zeker van kunt zijn dat uw kinderen veilig van hun muziek, video's en games genieten.
Kinderen kunnen deze hoofdtelefoon personaliseren met stickers of zelfs hun nieuwste kunstwerken. De doorzichtige buitenkant van de oorschelpen kan worden geopend, zodat u er een tekening in kan plaatsen. De hoofdtelefoon wordt geleverd met drie sets stickers en grafische kaarten.
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