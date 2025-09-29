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Verkrijgbaar in
Volume beperkt tot 85 dB
Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)
Draadloos audio delen
Duurzaam en opvouwbaar
Deze koptelefoon zit comfortabel over het oor, waardoor omgevingsgeluid wordt gedempt en heeft een volumebegrenzing van 75 dB – perfect voor het luisteren in een rustige omgeving. Voor drukkere plekken kan ruisonderdrukking worden ingeschakeld via de koptelefoon of de Philips Headphones-app. Ouders kunnen in de app ook een reismodus met een limiet van 85 dB instellen.
Adaptieve ruisonderdrukking past zich automatisch aan de omgeving aan. Zo kunnen kinderen zich in alle rust concentreren of juist in drukke omgevingen hun geluid goed horen, zonder dat ze hoeven te vragen of het volume harder mag. Met de knoppen op de oorschelpen zet u eenvoudig de Awareness-modus aan, zodat ze kunnen horen wat er om hen heen gebeurt. Quick Awareness versterkt stemmen, zodat ze u nog steeds kunnen horen terwijl ze de koptelefoon dragen.
Als de vrienden van uw kind ook een K5500 koptelefoon van Philips hebben, kunnen ze de koptelefoons draadloos doorlussen en naar dezelfde audio luisteren. Eén koptelefoon wordt aangesloten op het slimme apparaat van waaraf ze willen luisteren. Vervolgens moeten beide vrienden op de multifunctionele knop drukken om de modus voor het delen van audio te activeren.
5.0
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Voordelen
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Volume is beperkt tot 75 dB in de normale modus en 85 dB in de reismodus, in overeenstemming met EN 50332-normen voor veilig luisteren.