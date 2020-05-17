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Niet meer leverbaar
TAJS30/00
Laat de muziek in stijl weerklinken.
Prachtige rondingen en een feest voor de zintuigen. Dankzij de luidsprekerstof van wolmix en de bovenplaat van gepolijst staal is deze kleine Bluetooth-luidspreker een echte eyecatcher. Geniet van helder geluid en tot wel 6 uur afspeeltijd.
Bluetooth®
4 W uitgangsvermogen
6 uur afspeeltijd
IPX7-waterbestendig
Deze kleine en gebogen Bluetooth-luidspreker, ontworpen in samenwerking met Georg Jensen, is eenvoudig maar opvallend. De bovenplaat van gepolijst staal contrasteert prachtig met de getextureerde Kvadrat-luidsprekerstof. Discrete merktekens verwijzen op subtiele wijze naar Philips en Georg Jensen.
Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De prachtige wolmix is akoestisch transparant, waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker naar de kamer kan stromen.
De batterij geeft u 6 uur afspeeltijd na volledig opladen. De luidspreker heeft knoppen voor volumeregeling. U kunt een identieke Philips/Georg Jensen-luidspreker koppelen om in stereo van uw muziek te genieten. Houd de aan-uitknop gewoon 2 seconden ingedrukt.
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